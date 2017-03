Valiente y sincero pregón de Francisco Javier Campos

El locutor de la emisora municipal Onda Minera, Francisco Javier Campos, fue la persona encargada de anunciar el pasado fin de semana en la Iglesia de San Bartolomé la llegada de la Semana Santa con un pregón muy alejado de los cánones establecidos, valiente y sincero, en el que no dudó en proclamarse agnóstico, pero esperanzado en encontrar al Dios de una Iglesia más cercana al necesitado y aislada de tanto boato. Campos comenzó su pregón sincerándose ante los devotos que asistieron al acto organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor en su XXI edición para no llevarse a engaño. "Yo no soy creyente, pero respeto profundamente a las personas que siempre han tenido el sentimiento religioso como principal argumento en sus vidas. Yo no soy creyente, pero creo a mi manera".

Fue un pregón austero y sencillo, carente de cualquier retórica. Compartió sus experiencias personales y familiares ante esos momentos en los que uno suele agarrarse al clavo ardiendo de la Salvación, sus dudas ante lo incomprensible, o su acercamiento al mundo cofrade, por cuestiones obvias de trabajo, que le permitió descubrir el verdadero sentido de hermandad.