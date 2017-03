"La Semana Santa, a pesar de todas las imperfecciones, es un círculo perfecto"

El pregonero de la Semana Santa de Huelva, Manuel Marín Vicente-Tutor, abrió el ciclo de las tertulias cofrades El Aguaó de Hueva Información en el Complejo Rafael de nuestra ciudad. Un encuentro en el que como es tradicional, se le hizo entrega del jarrillo de la tertulia para que tenga el agua fresca durante su intervención en la mañana del Domingo de Pasión, 1 de abril, en el Gran Teatro. Le hizo entrega del jarrillo nuestro director, Luis Pérez-Bustamante, en presencia del presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González. Un encuentro al que asistieron como contertulios Vicente Quiroga Juanes, José Antonio Vieira y Carmen Córdoba, así como miembros de esta Redacción. Manuel Marín es natural de Huelva, afincado en Madrid, realizó el pasado año el pregón de San Sebastián y tiene en su haber otras intervenciones literarias cofrades. Es periodista, durante 26 años director adjunto de ABC; en la actualidad es editorialista y columnista de ABC, contertulio de análisis político en TVE, Tele Madrid, 13 TV, Cope y RNE.

El pregonero, capataz en la Hermandad de los Estudiantes de Madrid, y costalero de la Hermandad del Prendimiento de nuestra ciudad, inició su encuentro en la tertulia recordando anécdotas de su tiempo de becario en la Cope de Huelva, cuando sus instalaciones se encontraban en la calle Puerto.

"Estéticamente es tan brillante como la mejor, sin envidiar a ninguna de Andalucía"

Recuerdos y vivencias de Huelva y su vida cofrade, serán las que conformen su pregón. Habló del beato José María García-Lahiguera, que fuera obispo de Huelva, su tío abuelo, "cuyo ejemplo de santidad marcó siempre a nuestra familia" y quien le bautizó en La Cinta.

Un pregón que para Manuel Marín "es una responsabilidad", "más allá de lo que se pueda decir de forma la retórica". Asegura que lo está viviendo "con especial intensidad, más de lo que pensaba". Entiende que escribir puede resultar una rutina para quien lo tiene de oficio, donde a veces se cumple por el encargo, "pero este pregón no es una obra de encargo", sino hecho para una ciudad de la que dice que la Procesión Magna "la ha sacado fuera, le dio a conocer, por la importancia de su patrimonio, por su elegancia y madurez".

Manuel Marín adelantó en la Tertulia Cofrade El Aguaó cómo será su pregón, que tendrá varios apartados importantes: La Semana Santa como círculo perfecto; ver a través del respiradero, y vestir a Huelva de cofradías. Adelantó que el suyo será un pregón en prosa poética, "donde no se va a privilegiar a una hermandad sobre otra", porque "la Semana Santa es un conjunto".

"Una Semana Santa que es un círculo perfecto, en el que Huelva debe darse cuenta de que las cofradías son una herramienta de evangelización para acercar la religión a todos, un instrumento para la caridad", dice. En lo patrimonial, "de una estética tan brillante como la mejor, no le debe tener envidia a ninguna de Andalucía". Muestra un crecimiento exponencial que se ve en los cortejos, "que ha ganado mucho". Hermandades donde no se puede olvidar el factor humano y "a pesar de tantas imperfecciones sale un círculo perfecto".

Manuel Marín lleva 30 años de costaleros, tanto en Huelva como en Sevilla y Madrid. Reconoce que ello le da una forma distinta de ver las cofradías.

Habla de ese primer ensayo "cuando la parihuela está ahí, después de un año, llena de polvo, te encuentras con la gente que genera ese encuentro de unidad por las cofradías, que tiene lugar por la presencia de Dios, que es el vector que cierra el círculo perfecto".

Ese será otro de los apartados de su pregón, donde podrá "ver la vida a través de un respiradero", "los niños, los mayores, todos los que pasan". Sin olvidar ese mundo que hay dentro del paso, "gente que a veces no conoces, con la que compartes el trabajo en el paso y acaba formando parte de tu vida". Un encuentro en los pasos que fragua un tipo de fe. La de las cofradías que, como dice el pregonero, "no es una fe menor, tienen muchos elementos positivos". Un pregón en el que destacará que hay que "vestir a Huelva de cofradías". Una ciudad a la que continúa vinculada a pesar de vivir en Madrid, "forma parte de mi vida, es un sentimiento", porque sus padres se encargaron de ello, "me traían en verano, en navidades y para la Semana Santa". Una Huelva que viene realizando, como lo hizo en la Procesión Magna, "un esfuerzo de madurez increíble, para dejar de ser la hermana chica de la Semana Santa de Andalucía".

El pregonero asegura que "Dios está en todas partes en este amplio mundo de las cofradías", donde hay quienes realizan una estación de penitencia bajo su túnica o aquellos que la hacen con su costal y necesitan de un refrigerio para reponer fuerzas.