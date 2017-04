La Salud lleva el sentir de su barrio por las calles de Huelva

E L Martes Santo despertó lleno de luz. Igual es que el sol no duerme desde el Domingo de Ramos. O igual es que en Huelva tiene un palco para toda la semana. Y en el barrio de Pérez Cubillas brilló más que nunca. Tanto que a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia se le reflejó todo el amor de sus vecinos en cada chicotá. Y en el verde de sus ojos, Huelva cabía entera con su aroma de azahar y marisma revuelta.

Una cofradía que rebosa barrio por los cuatro costados. A la pasión de sus vecinos que no cesaron de acompañar al cortejo y a su Cristo durante toda la salida y el transcurrir por las calles de Huelva. Salió la Cruz de Guía a las 15:15 de la parroquia de San Francisco de Asís bajo un sol de justicia que no cesó de calentar hasta que no cayó la tarde onubense.

Mientras el cortejo de nazarenos salía por parejas bajo los tramos en los que se divide la cofradía, dentro de la parroquia sonaba el martillo que golpeó tres veces el capataz del misterio, Juan Vicente Rivas, para avisar que la primera levantá de la estación de penitencia la iba a realizar el director espiritual, quien agradeció a los costaleros la iniciativa llevada a cabo de una donación colectiva de sangre en días atrás.

La segunda levantá fue a cargo de un pequeño hermano, que por su forma de dirigirse a la cuadrilla de costaleros, se nota que lleva en la sangre el sentir de un capataz. Y al son de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Amor, todo se consumó a la perfección. Las marchas Tu verde mirada y El amor de Huelva pusieron el prólogo de un recorrido acompasado en busca de la devoción de los onubenses.

A reseñar el gran cuerpo de monaguillos que integra la cofradía. Niños de muy temprana edad que ya visten los colores de la hermandad de su barrio.

Ayer en Pérez Cubillas se vivió Semana Santa de la de verdad. De la de parar el paso en mitad de una marcha para que un vecino de larga edad entregara un ramos de flores a su Cristo. De la de cantar saetas por partida doble y de la de recorrer las calles de Huelva con el ser y el sentir de un barrio entregado a su Cristo de la Sentencia, el de los ojos verdes.