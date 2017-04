Perdóname, SeñorMeditación de las siete palabras pronunciadas por Jesucristo

Cuando el sol de primavera ilumine tu humilde mirada y el primer cornetín anuncie tu desprecio a toda Huelva, yo te miraré de frente. Todo es distinto, todo ha cambiado.

Este año no he pasado las noches de Cuaresma soñando con mareas de capas azulinas, no estaba mi túnica blanca con cíngulo rojo colgada en la puerta del armario y tampoco me he quedado dormida mirándola. Pocas veces esta Cuaresma he recordado momentos de mi niñez, siguiendo siempre mi cruz de carey y plata cuando pasábamos por las desiertas calles del barrio del Matadero, acompañados solamente por la expectación de tu llegada, por el sonido de la brisa salada que oscilaba entre los pliegues de tu túnica del color de los cirios. Cirios de la candelería que ilumina las lágrimas de mi madre de la Victoria, a quien me he agarrado tantas veces a pesar de la distancia.

Perdóname Señor por despreciarte, por no cumplir mi penitencia, por querer huir

Este año te esperaré salir desde fuera. Veré abrir hacia dentro los portones de tu templo y escucharé el crujir de la rampa con los primeros pisotones de niños nerviosos jugueteando con el cirio todavía sin encender. Recordaré que durante muchos años mi padre era el primero en pisarla, y yo detrás, siempre.

No sé qué pasará. No lo sé. No sé si me arrepentiré de no acompañarte este año, ¿te estoy despreciando yo también, Señor? Como ya hizo Herodes o como tantas personas que no reparan en tu presencia. Perdóname Señor por despreciarte, por no cumplir mi penitencia, por querer huir de lo que tú mandas actuando de esta forma tan cobarde. Perdóname por salir a tu encuentro y mirarte a los ojos, tal vez ni lo merezca.

Pero cuando pases volveré a buscarte por las calles. Volveré a ti para llenarme de tu Humildad y tu Victoria, viviré tu Pasión, me regocijaré en tu Refugio, sufriré tu Angustia, sentiré tu Soledad y rogaré tu Misericordia. Y cuando el portón se cierre de madrugada empezaré a contar los días para que vuelvan a abrirse. Pero despacio, que el tiempo no entiende de prisas. Soñaré cada noche con tu vuelta, esperaré que la luz del sol vuelva a brillar en tu rostro por el Barrio Obrero, te veré salir por la plaza del Museo, bajarás por el porche de San Pedro con el contraluz del que ya se va poniendo por Punta Umbría, y el tiempo finalmente se parará al verte cruzar por la plaza que lleva el nombre de tu bendita madre de las Angustias. Perdóname, Señor.