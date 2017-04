La Paz espera su 75º aniversario

La Hermandad de Mutilados fue fiel a su cita con el Domingo de Ramos y salió puntual a las 18:00 desde la Parroquia de San Sebastián. Sus dos espléndidos pasos fueron seguidos por mucho público desde que éstos bajaran por la vistosa rampa del templo.

A las 18:00 en punto, las puertas de San Sebastián se abrían permitiendo la entrada de un sol de justicia. El párroco José Antonio Omist recordaba que el palio iba a llevar nada menos que una reliquia de San Juan Pablo II haciendo también mención a la canonización de Manuel González.

Como ocurre también con Estudiantes, la salida desde San Sebastián es espectacular y máxime teniendo en cuenta la belleza de los dos pasos de Mutilados. El paso de palio de Nuestra Señora de la Paz lucía bellísimo con un exorno floral de inusitada belleza en el que no hay juego de colores sino que predomina, como no podía ser de otra manera, el blanco de la paz obra todo ello de Antonio Rivera.

Antes de la salida hubo momentos de gran emoción ya que el actual hermano mayor, Antonio Moreno, anunció que ésta sería su penúltima salida como costalero de La Paz.

Una de las peculiaridades de esta señera cofradía es que las túnicas de los nazarenos del Cristo y de la Virgen son de distinto color, de manera que eso contribuye a darle mayor vistosidad estética. De blanco y negro es el hábito de los nazarenos del Señor de la Victoria y de celeste van los de La Paz. Así fueron saliendo los tramos de penitentes desde San Sebastián en los que se podía apreciar un buen número de pequeños que sin duda son una garantía de futuro.

Antes de la salida, el párroco José Antonio Omist dirigió unas palabras a todos los cofrades haciendo hincapié en la importancia de la reliquia que el palio portaba en esta ocasión.

Tras el rezo del Padrenuestro y de la Salve, el sacerdote dio la orden de la apertura de las puertas del templo que, aunque de apariencia diáfana, presenta para los capataces y costaleros un cierta complicación como es esquivar la gran lámpara central, lo que se hizo en ambos casos sin ningún problema.

Se trata de dos pasos imponentes de Antonio León Ortega que imprimen sentido al Domingo de Ramos. Nuestra Señora de la Paz, más bella que nunca si cabe, espera con ansia la celebración de su 75º aniversario, efemérides que se cumplirá el próximo año y que es más que probable que dé como resultado una procesión extraordinaria. Otra de las grandes iniciativas que la junta de gobierno ha planteado para el paso de palio es el cambio de los varales.

Aunque para el misterio del Señor de la Victoria no hubo levantá prevista, no pasó lo mismo con La Paz, donde hubo un sentido y emotivo recuerdo para las Fuerzas Armadas españolas que prestan un enorme servicio tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No hay que olvidar que esta hermandad tiene carácter castrense. El encargado de llevar a cabo el privilegio de esta primera levantá del palio, fue el teniente coronel de Infantería, Salvador Borrell.