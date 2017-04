La Misericordia decide salir el Jueves Santo aunque desde una carpa

Después de la controversia generada en Lepe por la "dura" decisión adoptada el pasado sábado por la junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Amor de Lepe, de suspender su estación de penitencia de la noche del Jueves Santo para no "exponer" su patrimonio por las obras que se acometen en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, los responsables de dicha cofradía volvieron a reunirse ayer lunes y decidieron realizar finalmente el desfile procesional aunque "cambiando por completo el itinerario" y partiendo de una carpa que se va a instalar a tal efecto en la calle Concordia, junto a la capilla del Carmen.

Así lo ha indicado la propia hermandad en un comunicado, en el que señala que entre el Domingo de Ramos y el Lunes Santo por la mañana la hermandad, conjuntamente con el Ayuntamiento de Lepe y el Consejo de Hermandades, han estudiado "todas las posibilidades para que la Cofradía pueda salir". Como resultado de dichas conversaciones "el Ayuntamiento de Lepe se ha comprometido a instalar una carpa en la calle Concordia, junto a la Capilla del Carmen, para que desde allí la hermandad pueda realizar su salida procesional".

Dicho compromiso ha llevado a la junta de gobierno a reunirse de nuevo ayer lunes en sesión extraordinaria, "acordando por unanimidad realizar la estación de penitencia del Jueves Santo, cambiando por completo el itinerario de la Cofradía, el cual será confirmado en las próximas horas".

En el mismo comunicado los responsables de la Hermandad agradecen "el apoyo mostrado por todas las entidades, en especial el Ayuntamiento de Lepe, por el interés mostrado y toda la ayuda que ha aportado y va a aportar", al tiempo que pide disculpas a los hermanos "por estos días de intranquilidad que llevamos, donde se han tenido que tomar decisiones muy duras, y que esperamos que todos comprendan, o al menos respeten".

Por todo ello, concluye el comunicado, la hermandad "está en estos momentos trabajando para poner a punto todo lo necesario para poner en la calle su cofradía", e irá informando "de todos los cambios que se realicen tanto en el itinerario como en el horario".

La suspensión del desfile procesional de dicha cofradía cayó el pasado fin de semana como un auténtico jarro de agua fría en el municipio costero, cuyos vecinos veían cómo perdían este año uno de los referentes de su Semana Santa, así como la oportunidad de disfrutar con uno de sus rasgos diferenciales: la carga del paso de palio de Nuestra Señora del Amor exclusivamente por mujeres costaleras.

La Junta de gobierno explicó que tras buscar varias soluciones para realizar su estación de penitencia se vio obligada a renunciar a la misma "para no exponer" su patrimonio, ya que la parroquia está en obras y "no reúne las condiciones necesarias" y que "la única solución razonable es no exponer nuestro preciado patrimonio, en particular nuestras imágenes devocionales".