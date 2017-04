Miles de onubenses inician su Semana

Parece que fue ayer Miércoles de Ceniza y hoy ya da comienzo la Semana Santa de 2017. Las cofradías llegan ya algo cansadas a estos días tras una Cuaresma intensa en la que se multiplican los actos y los preparativos. Los nervios y las incertidumbres no desaparecen por ser Domingo de Ramos pero cada vez ocupan un lugar menos destacado ante la evidencia de que la hora de la verdad ha llegado. Hoy, cuatro lugares concretos de la ciudad serán los encargados de atraer la atención de miles de onubenses, de la capital y la provincia, así como de muchos otros visitantes que van sabiendo de la calidad de la Semana Mayor de Huelva.

Huelva se transforma como en ningún otro momento del año. El exponente más evidente es el centro, cuya configuración es distinta especialmente por la instalación de los palcos que en esta ocasión crecen en número. En concreto serán 1.150 con un total de 7.400 sillas, todo ello situado en el recorrido de la Carrera Oficial. Son para esta ocasión 70 palcos más que están ubicados en la Plaza de la Constitución, Plaza de las Monjas y Placeta.

La Cena celebra su tradicional acto de primeras levantás en El PolvorínEl Nazareno no pasará por Carrera Oficial y habrá cambios de horarios el Miércoles

No sólo es un evento religioso, es un evento social de primera magnitud para lo que se está pendiente de mil y un detalles. Dentro del afortunado interés que cada vez levanta una mejor atención hacia las personas con discapacidad, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha habilitado tres palcos para personas con movilidad reducida. El presidente del Consejo, Antonio González, indicó en la tarde de ayer que los últimos preparativos iban desarrollándose con extraordinaria normalidad y que todo estaba listo para el inicio de la Semana.

La jornada de ayer tuvo uno de sus puntos centrales el Sagrado Corazón. Allí la Sagrada Cena realizó sus actos de primeras levantás que en esta ocasión fueron protagonizadas por Purificación Franco y Enrique Gaviño en el misterio, y Florentino Marín y Antonio Fernández Rebollo, en el paso de palio.

Desde el punto de vista litúrgico, la Catedral de La Merced acogerá hoy a las 10:30 la tradicional Misa de Palmas, presidida por el obispo de la Diócesis, José Vilaplana, una celebración que se repetirá en todas las parroquias. Ya por la tarde, y con un tiempo espléndido, será el momento para las cuatro cofradías de esta primera jornada semanasantera. La primera en salir del templo será La Cena, que lo hará a las 15:45. Le seguirá La Borriquita desde San Pedro, a las 16:15. Las otras dos, Redención y Mutilados, lo harán a las 16:45 y 18:00 respectivamente, desde Santa Teresa Jornet y San Sebastián.

Desde el punto de vista eminentemente cofrade, la gran novedad es que la Madrugá cambiará de configuración ya que el Nazareno no realizará la Carrera Oficial tal y como lo había manifestado con anterioridad ante la situación en que se encuentran estos tramos, que no son precisamente los idóneos para recibir a la cofradía del Señor de Huelva. Lo que no cambia es su hora de salida: las 4 de la madrugada. La otra gran novedad de este año se dará el Miércoles Santo. La idea es evitar los problemas que, casi de manera histórica, suelen darse en la confluencia de las dos cofradías marianas: Victoria y Esperanza. Para contribuir a una mayor fluidez, la Esperanza se atrasa hasta las 19:30, es decir, dos horas 15 minutos más tarde que en 2016. La cruz de guía de la Victoria, por su parte, entrará en Carrera Oficial cinco minutos antes. Un aspecto significativo que también cambia nos lleva al Lunes Santo, porque El Perdón no hará su bajada hasta el Humilladero en su camino hacia el centro. Cogerán por Manuel Siurot. Algunos cambios en su itinerario tendrá otra cofradía del Lunes, el Cautivo, que además adelanta en media hora su salida y recogida.

El Martes Santo Estudiantes hace otra modificación histórica, pues dejará Federico Mayo en su salida cogiendo por Ponce de León para salir finalmente a Federico Mayo. Su salida se retrasa 20 minutos y se adelantan en 10 y 30 minutos respectivamente la recogida de la cruz de guía y del palio.

Fuera de lo estrictamente religioso, es muy digno de destacar la puesta en marcha del dispositivo de seguridad para dar cobertura a estos días procesionales que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. De este modo se incluirá un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) integrado por Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil.

El Cecop, una petición que venía de lejos por parte del mundo cofrade, se ubicará en el salón de plenos del Ayuntamiento desde que entre la primera hermandad en la Carrera Oficial hasta que salga la última. El dispositivo de la Policía Local que se activará desde hoy y hasta el Viernes Santo acompañará a las cofradías en todo su recorrido movilizando a diario a 148 agentes.

Es digno de tener en cuenta que cada día, una hora antes de la llegada a la Carrera Oficial de la primera cruz de guía, se cerrará el tráfico en la zona centro.

No hay otro acontecimiento que movilice a tanta gente. Son decenas de miles de personas las que durante seis días seguidos recorren buena parte de la ciudad y se concentran en torno de la Carrera Oficial. Los protagonistas superan en número, los 20.000, toda una movilización popular de voluntarios que no sólo no cobran, sino que además en su inmensa mayoría pagan por participar en un evento que saca a la calle un inmenso patrimonio cultural y artístico. Para el cuidado de algunos de ellos, la Casa Colón se convertirá en el Centro de Atención al Costalero en el que colaboran el Ayuntamiento, el Consejo de Hermandades y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. El objetivo será contribuir a evitar que los costaleros padezcan lesiones. La atención que se les preste será gratuita.

La iniciativa ya fue un éxito el año pasado . Un total de 420 personas tuvieron la oportunidad de recibir distintos tratamientos de fisioterapia.

Y en este año en que Huelva ostenta su Capitalidad Gastronómica, este factor no podía pasar desapercibido. De este modo, habrá una ruta gastronómica hasta el día 16 en la que participan 78 establecimientos que ofrecerán platos, tapas o menús típicos de la Semana Santa.