María Ángeles Cruzado consigue el primer premio de saetas de Utrera

La cantaora moguereña Mari Ángeles Cruzado acaba de cosechar un nuevo premio que suma a ese gran curriculum que tiene esta joven promesa del flamenco. Se ha alzado con el primer premio del Concurso de Saetas de Utrera, un galardón que viene avalado por el hecho de que es un pueblo especialmente flamenco. Recientemente esta cantaora fue la protagonista de la Exaltación a la Saeta en el Centro Penitenciario que organizó Huelva Información.

"Me llegó la noticia de que había un concurso y tenía lugar solo en un día, así que me animé y me presenté", dice Mari Ángeles Cruzado. Previamente tuvo que pasar una selección tras la inscripción, en la que al final quedaron diez participantes. "Una selección con mucho nivel en todos los participantes, buenos profesionales de la saeta", dice.

El concurso se celebró en la Peña Flamenca Curro de Utrera, donde cantó dos saetas, una por seguiriyas y otra de libre elección que Mari Ángeles Cruzado se decantó por martinete, que es una saeta más flamenca y con la que quería ganarse al jurado como así fue, ya que Utrera es un pueblo muy flamenco. Gustaron bastante las dos y de ahí el premio que consiguió. Para ella este premio es un gran logro, "es como dije al recibirlo una oportunidad para que me conozcan en lugares distintos que son muy flamencos para hacer tablas, porque es bueno que nos escuchen".

El Concurso de Saetas de Utrera conlleva además del premio del propio galardón, el de asistir el Miércoles Santo y poder cantarle a la Virgen de la Paz y al Señor de la Columna, "una cofradía importante de la localidad, donde salen procesiones todos los días".

La próxima Semana Santa también estará en Huévar del Aljarafe, Alcalá del Río, en Sevilla el Martes Santo y, como es lógico en Moguer, donde estará el Domingo de Ramos para cantarle al Cristo del Amor y a la Virgen de la Esperanza.

La cantaora moguereña reconoce que "la saeta es muy importante para mí, es una forma singular de rezar, es un palo en el que me siento muy identificada y muy cómoda". El estilo de saeta que más le gusta "es la seguiriya, rematada por tonás y martinete".

A este premio de saeta tiene que sumar el primero que consiguió en el concurso internacional de Lo Ferro de Murcia, a los que añade también los de Mairena del Aljarafe, Osuna y Alcalá de Guadaíra, sin olvidar otros conseguido en Rociana o en la Peña Femenina, entre otros. Ahora le queda la final de otros dos concursos de saetas, los de Ronda, el día 16, y el de Málaga, el 18 de marzo; donde ya ha estado participando en la fase previa y ha pasado a la final gracias a su buen hacer. Premios a los que suma otra larga lista en concursos flamencos de Málaga, Ronda y Mairena del Alcor.