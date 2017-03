"Hablaré de la belleza que entraña cada Cuaresma vestir Huelva de cofradías"

-es hijo de pregonero, que por dos veces anunció la Semana Santa de Huelva, eso supongo que de alguna forma le marcará el día del pregón.

-Desde luego. Estará ausente del pregón y es lo que más pena me da. Sé que su alegría por esta designación es idéntica, o incluso superior, a la mía. Me enseñó muchas cosas, muchas vivencias. Mis padres me dieron la vida y un ejemplo de humanidad, sabiduría y generosidad que debo honrar.

-¿Lleva algún recuerdo de él?

-Llevaré las tapas de su pregón de 2003. Fueron un regalo de la Hermandad de la Oración, que también ahora me ha ofrecido generosamente la realización de las mías. Pero he optado por llevar al Gran Teatro las mismas que llevó mi padre.

-Pero cada pregón tiene su personalidad propia, ¿cómo será el suyo, los mensajes?

-El pregón está redactado en prosa poética en su totalidad, y no creo desvelar nada si digo que glosar ese círculo perfecto que es la Semana Santa de Huelva será mi prioridad. Como también lo será la belleza que entraña tras cada Cuaresma vestir a Huelva de cofradías, o las muchas reflexiones sobre la necesidad de honrar a los mayores y perpetuar nuestra Semana Santa que me han surgido todos estos años mirando la vida a través de un respiradero.

-¿Será el de un periodista o el de un costalero?

-Me temo que soy las dos cosas, y no pueden escindirse una de la otra… Soy marido, hijo, padre y hermano, soy costalero, soy periodista, soy amigo, soy escritor, soy persona. Como todo el mundo, y a mí al menos me resulta imposible desprenderme de alguna de las facetas de mi vida para refugiarme solo en otras. Será el pregón de un cofrade a secas.

-¿Qué tiempo durará?

-Una hora exacta.

-¿Qué marchas ha elegido?

-Jerusalén, o en su defecto, si no pudiese interpretarse, Amarguras y Soleá dame la Mano. Son dos himnos a la Semana Santa sin cuyas notas, sin cuyas evocaciones, no me veo capaz de entender la Semana de pasión.

-¿Qué espera de su pregón?

-Que sirva para la reflexión de una Huelva cofrade que solo me ofrece motivos de admiración.

-¿Cómo será este año su Semana Santa?

-Intuyo que como tantas otras… En familia, disfrutando de todas las estaciones de penitencia de nuestra ciudad, como costalero bajo dos pasos, y como capataz dentro de siete días con mi hermandad de Los Estudiantes atravesando el Madrid de los Austrias. También participaré en la estación de penitencia del Santo Entierro el Viernes Santo acompañando a las autoridades y por supuesto a los hermanos de esa entrañable hermandad, por supuesto que sí.