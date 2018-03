Francisco bendice un Cautivo de Elías R. Picón

El imaginero rocianero ha vivido recientemente uno de los momentos más emocionantes de su vida y de su carrera artística. El pasado Miércoles de Ceniza, el papa Francisco bendijo una imagen del Cautivo que Elías Rodríguez Picón ha entregado a una parroquia romana. El encuentro fue intenso y de alguna manera inesperado, ya que aunque estaba previsto que el artista onubense fuera recibido por Su Santidad, la lluvia que ese día caía sobre la capital italiana hizo que las normas del protocolo tuvieran que cambiarse. Finalmente, el Cautivo fue introducido en la propia basílica de San Pedro sobre un templete justo al lado de donde el Papa lleva a cabo sus audiencias de los miércoles. Cuando Su Santidad procedió a saludar a las personas allí presentes, se acercó a Elías y "lo primero que hizo fue cerrar los ojos y cogerme de los brazos comunicándome que le había conmovido mucho la imagen, que le había llegado muy adentro y le supliqué que la bendijera".

El Cristo Cautivo, obra del imaginero onubense, ya se encuentra en la parroquia de un barrio romano cuya nueva iglesia fue terminada el año pasado.

Trabaja en seis imágenes para Valverde y en una dolorosa para Granada

La presencia de esta imagen del Cautivo en Roma se debe a la visita de un sacerdote italiano al taller de Rodríguez Picón hace ahora un año: "El Cautivo no estaba en su idea para la nueva parroquia que se iba a inaugurar en Roma, pero cuando vio allí la imagen le gustó mucho". Posteriormente "me llamó para darme una sorpresa: que la imagen sería bendecida por el Papa". Uno de los objetivos de este sacerdote italiano es que el Cautivo salga todos los Martes Santos en vía crucis por las calles de su feligresía, aunque en este 2018 ya lo ha hecho.

Este sacerdote italiano, comenta Rodríguez Picón, se ha fascinado con la imaginería andaluza, que produce un pellizco especial a la hora de estimular la devoción del creyente que, en esas latitudes, está acostumbrado a unas imágenes que podrían considerarse más frías, de modo que les llama poderosamente la atención el calor que desprende el estilo de este barroco andaluz tan asimilado aquí pero tan novedoso en otras latitudes: "Necesitaban ese Cristo para estimular el toque devocional".

El imaginero de Rociana explicó a Huelva Información que "el Cautivo lo tenía en mi taller y no se debía a ningún encargo que se me hubiera realizado, aunque tenía muchas ganas de hacer una imagen de estas características, pues ya hacía muchos años que no hacía uno y es una advocación a la que le salen con facilidad muchos pretendientes", ya que "tanto el Cautivo como el Nazareno son dos advocaciones que levantan una gran devoción".

Entre los proyectos con los que se encuentra involucrado en estos momento Elías Rodríguez Picón, hay que mencionar las seis imágenes que componen un misterio que tendrá como destino Valverde del Camino y una dolorosa que se marchará a Granada, pero éstos son cometidos que están previstos que queden acabados para 2019.