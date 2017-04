Cortegana se hace Jerusalén

Madre Naturaleza, cuando abre su puerta llegada la fecha de su calendario, no sólo produce el hermoso milagro de transformar, en olor y en flores, la vida que nos rodea. Sino que, y no sé aún como, transforma a Cortegana durante siete intensos días en una nueva Jerusalén. Cuando apenas cuatro meses antes, este pueblo serrano ha celebrado con la tradición que corresponde el nacimiento del Hijo de María y de José. Y así, transcurriendo ese periodo de tiempo bendecido por el poder de Jesús, esta localidad serrana abre de par en par sus puertas a una Semana Santa, convertida en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de su particular calendario anual. Y en ese viaje a Jerusalén, este pueblo se transforma.

Los hombres quisieron ser los herederos de Simón Cirineo. Las mujeres se convirtieron en compañeras de María para sentir el mismo dolor que Ella sufrió al ver al hijo amado . Y los niños y niñas de esta localidad, vestidos de hebreos, abrieron con su hermosa sonrisa la puerta de esta Jerusalén serrana, cuando las campanas de la Iglesia Parroquial recibieron con música celestial la llegada de Jesús sobre una borriquita. Y Jesús, bajo el nombre del Santísimo Cristo del Amor, estableció con una sonrisa en su rostro la bendición eterna. Allí, con túnica blanca, limpia y purificadora para bendecir las palmas. Esas palmas que meses después pueden verse en los balcones de Cortegana. Y sin apenas respiro, en ese mismo Domingo de Ramos se echaron a la calle nazarenos con túnicas blancas que escoltan la imagen de una Oración Sagrada, cuando el Maestro espera el beso traidor de Judas.

Una oración en la que este año no estará solo, ya que le acompañarán, como principal novedad, las imágenes de dos apóstoles. Y así Jesús podrá decir, "no os durmáis y orad conmigo". Pero cuando la pausa parece haber terminado, de pronto en el silencio de una mañana del Miércoles Santo, la carcajada de un niño toma su protagonismo. Está feliz, pues va a realizar por primera vez su estación penitencial, formando parte del cortejo que acompaña a Jesús de la Humildad popularmente conocido como el Cristo del Cementerio. Y es que Jesús abandona su protección en el Camposanto corteganés para volver a dejar su sangre en la cruel flagelación por las calles de este pueblo. Sintiendo que esa la flagelación también llega a Cortegana a los más necesitados o a los que se encuentra bajo el efecto de una enfermedad.

Jesús recibirá en su espalda el castigo que un sayón le realiza, mientras que otro espera con la corona de espina en su mano, a la vez que un soldado romano contempla impasible la escena. Es Miércoles Santo, Cortegana se preparará para vivir el corazón de su Semana Santa. Transcurrirán apenas veinticuatro horas cuando los ojos de esta Jerusalén serrana mira ahora hacia una ermita coqueta y poderosa. Allí, en su camarín frontal, espera como cada Jueves Santo la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, bautizado como El Señor de Cortegana. Nazareno, moreno y hermoso, sobre sus hombros lleva una cruz de los pecados corteganeses. Esos que cada viernes del año vamos, en una tradición difícil de explicar, pidiéndole perdón. Un toque de corneta es la señal, el Señor de Cortegana ya está en calle. Ya inicia su estación penitencial devolviendo la visita anual. Y en su rostro veremos el dolor recibido. Y en su manos, el poder del mundo que nadie vencerá. Cortegana se vestirá de gala, Jesús en una de las imágenes más poderosas de la iconografía corteganesa tiene su luz poderosa y particular. Él que va bendiciendo cada hogar. Y cuando la noche sea protagonista, en el instante en que Jesús Nazareno regresa a su ermita, Cortegana sentirá en su corazón cofrade que algo ha cambiado, que esta Cortegana no es la de todo el año. Cuando, en la tarde del Viernes Santo, ante el testigo presidencial de San Sebastián, nazarenos con túnica y capirotes negros tomen el protagonismo. El Santísimo Cristo de la Vera Cruz ejecutará su espectacular salida. Cristo ya ha muerto y en la cruz, esperará sólo que lo escrito se cumpla: "… y al tercer día resucitará". Sólo entonces el corazón volverá a brillar de alegría.

Es día de luto, Cortegana, acogerá con recogimiento y fe la estación penitencial de un crucificado con la leyenda más impresionante de esta Jerusalén serrana. Y de repente, como si la primavera moviera su poder climatológico, a la madrugada santa le acompañará una ligera brisa. La Buena Muerte bautizada de El Silencio evocará su protagonismo en una estación penitencial, sin música ni penitentes. Con las luces de faroles y el sonido de unos pasos, Cortegana, velará a su manera a Jesús Crucificado.

Y así, para bajar el telón a esta Semana de Pasión, surgirá en la tarde del Sábado Santo la estación penitencial del Santo Entierro. El hijo de Dios duerme a escasas horas de su resurrección, una música de capilla suena en la tarde primaveral por las calles de Cortegana. Es el último sonido de su brillante Semana Santa. Cuando pocas horas después, todo habrá terminado.