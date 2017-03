"Convertir la Semana Santa en un mero divertimento no tiene sentido"

El periodista y cofrade Manuel Marín Vicente-Tutor será el encargado de pronunciar mañana Domingo de Pasión el pregón de la Semana Santa de Huelva en el Gran Teatro, en acto que organiza el Consejo de Hermandades. Asegura que no hay nada que tenga más sentido para un católico que vivir la vida como un cofrade. Se reafirma en que la Semana Santa es un círculo perfecto, "una obra realizada por seres imperfectos".

-¿Cuando se recibe la llamada del presidente del Consejo que le nombra pregonero, qué se piensa?

-Indudablemente, que es un privilegio y un motivo de orgullo, desde luego. Que se te considere idóneo para pregonar la Semana Santa de Huelva, siendo onubense de cuna pero madrileño de adopción, no deja de ser una agradable sorpresa. Que en Huelva se piense también en los ausentes es muy bueno para nosotros.

-¿Desde entonces cómo está viviendo estos días?

-Con mucha intensidad y un cosquilleo nervioso, desde luego, para qué negarlo. Los preparativos de un pregón, pensar en su estructura, reflexionar sobre lo que se quiere decir, y enfrentarte después a un folio en blanco que dé cabida en forma de palabra a todos esos pensamientos y reflexiones es todo un reto. Y cuando se escribe por fin el "He dicho", te invade esa sensación del deber cumplido. Ahora, solo falta que guste.

-Hacer un pregón es una oportunidad para pararse y reflexionar, ¿cuál es su balance?

-Tremendamente positivo. Se te vienen a la mente mil imágenes de tu Semana Santa, tu familia, tus vivencias con las cofradías de Huelva… Y también es la oportunidad de lanzar un mensaje de unidad, de protección de un legado recibido de nuestros mayores para poderlo perpetuar. La Semana Santa es mucho más que pasos en la calle. Son hermandades que trabajan todo el año, por sus hermanos y por el prójimo. Esa llama nunca debe apagarse, y nosotros somos los responsables de evitarlo. Una hermandad sin vida interna, o con sus miembros enfrentados, es una hermandad incompleta. Sobre eso hay que reflexionar mucho.

-¿Cómo ha sido su trayectoria cofrade?

-No soy yo quién para evaluarla. Soy hermano de la Oración aquí en Huelva, y hermano y miembro de la junta de gobierno de Los Estudiantes de Madrid, además de su capataz general. A partir de ahí, mi vinculación emocional con El Nazareno a través de mi mujer y toda su familia es un privilegio que vivo cada Madrugá, con ella y con mis hijos como nazarenos. Este año cumpliré si Dios quiere treinta años como costalero… y toca ir pensando en una digna jubilación. Son muchos los pasos en Huelva en los que he podido echar una mano como costalero. También en Madrid, desde luego, donde hacer crecer su incipiente Semana Santa cofradiera es todo un desafío. Y ocasionalmente he sido costalero en Sevilla.

-¿Tiene sentido la vida como cofrade?

-Tiene todo el sentido del mundo. Se aúnan la fe, la hermandad y la fraternidad, la penitencia, el trabajo, la caridad, la convivencia… En fin, todos los valores cristianos por excelencia están regulados en las reglas y estatutos de las hermandades. ¿Qué puede tener más sentido para un católico que vivir la vida como cofrade?

-¿Qué le ha aportado a su vida?

-Pues una vivencia lo más cercana posible a todas esas virtudes de las que hablo. Me hace crecer como cristiano, sin duda.

-¿Esta es una forma muy actual de vivir el compromiso cristiano?

-La mejor que yo conozco, desde luego. Con sus virtudes y sus defectos, que también los tenemos por supuesto, pero es la mejor. En toda organización humana, y una hermandad lo es, surgen problemas. Se trata de resolverlos de la manera más constructiva y unitaria posible. El compromiso cristiano debe ser el nexo de unión de todo lo demás.

-Hoy la aportación a la sociedad es importante a través de su obra social, ¿está esto reconocido?

-Yo creo que sí, aunque aún no en la medida que merece. Las hermandades en Huelva gozan del favor de la ciudadanía, más allá del amor de sus propios hermanos. Su labor social les ancla más aún a la ciudad, y las reconoce como un foco de caridad cristiana que irá en auge, seguro, especialmente en los momentos en que la crisis económica nos siga afectando. Son muchas las familias onubenses que reciben ayudas y apoyo moral de las hermandades. Ojalá no fuera necesario, pero siéndolo, no nos queda más que aplaudir muchísimo esa labor.

-Se puede llegar a pensar en algún momento que pudiera perderse el norte. Hay quien habla de aficionados al costal y ahora de aficionados a la Semana Santa, como si fuera un mero juego.

-Bueno, ésa es una de las muchas reflexiones que conviene hacer. Las hermandades son proyectos de fe. Sin eso como base, no hay nada. Convertirlo en un mero espectáculo, en un divertimento, en un mero acto cultural, turístico o de folclore no tiene sentido. Estas cosas, su espectacularidad, están para complementar a la fe y al sentido de penitencia. Y merecen la pena, claro. Pero por sí solas no serían mucho más que el escaparate de una tienda vacía. Eso sí… perder el norte… No creo que nadie lo esté perdiendo ni lo vaya a perder. Las cofradías son Iglesia.

-Hay ocasiones en que las redes sociales lo convierten todo en patios de vecinos.

-Te haré una observación: no tengo perfil en ninguna red social. Ese es un debate muy amplio y complejo. Habrá quien considere las redes sociales como un relevante modo de comunicarse. Yo no lo veo así pese a que soy consciente de que tienen muchas ventajas y beneficios. Pero a menudo se utiliza el anonimato para ser destructivos, insultar y menospreciar. Entiendo que las hermandades tengan que adaptarse, por supuesto. Pero cuando se usan las redes sociales como mecanismo para destrozar la reputación de un hermano mayor, una junta, unos capataces, o quien sea, el daño es mucho. Y después, soluciones pocas. A menudo generan indefensión, y eso no es bueno.

-¿Ve alguna injerencia política en las cofradías?

-En el ámbito que yo conozco, en Madrid, no desde luego. Ni en el buen sentido de la palabra, ni en el malo.

-Hay también quienes, como defiende Podemos, acabarían con la Semana Santa.

-Desconozco si eso es un proyecto real de programa electoral, o una pose en busca de votos significados contra el catolicismo. Pero no creo que nadie vaya a acabar con la Semana Santa. La Semana Santa es un instrumento de la Iglesia y si no me fallan los cálculos, se trata de una institución con 2.000 años de historia que no ha podido ser destruida ni por guerras, ni por cismas, ni por represión, ni por dictaduras, ni por ningún movimiento político o social conocido. Tratar de acabar con la Semana Santa sería un esfuerzo inútil. Tengo costaleros en Madrid que podrían definirse como afines a Podemos… Y creo que ellos serían los primeros en evitar su desaparición. No lo permitirían, seguro. Pero además, en la capital gobierna la lista de Ahora Madrid, compuesta de muchos concejales de Podemos, y no hemos tenido el más mínimo problema y colaboran para que todo salga del mejor modo posible.

-¿Pero qué valor en verdad le da la Iglesia a las cofradías?

-Les da el valor intrínseco que realmente tienen. La Iglesia tiene muchísimos perfiles, ocupaciones, prioridades… Y una de ellas es formar a los cofrades como una parte indisoluble de su propia estructura como institución. Nunca he sido de los que piensan que la Iglesia da la espalda a las cofradías, primero porque no lo he visto nunca, y segundo porque me consta que no es así.

-A veces los cofrades siempre están en una queja constante, ¿asumen de verdad su compromiso de laicos en la Iglesia?

-Este es otro tema de muy complejo debate y conclusiones. Yo entiendo que es así, y por quienes me rodean en el mundo de las cofradías pongo la mano en el fuego. A veces hay quejas justificadas, y se solucionan, y a veces otras quejas no son justificadas, y conviene entender que otros tienen un punto de vista igual de respetable e incluso más correcto que el tuyo. Si un hermano no asume su compromiso laico, ¿para qué pagar una cuota de hermano, jurar unas reglas, renovar votos, o hacer estación de penitencia? ¿Qué sentido tendría?

-Su trayectoria es larga en las cofradías, y es costalero y capataz, ¿cómo son esas experiencias?

-Extraordinariamente positiva. Siempre hay sinsabores, dudas, incertidumbres, malos momentos… pero todo se pasa porque siempre un momento bueno valdrá más que cien malos. Mirar a los ojos a tu Cristo o a tu Virgen te cura de todas las desazones.

-Tiene la experiencia de estar vinculado a la Semana Santa de Huelva, Sevilla y Madrid, ¿siempre hay un vinculo común; cómo se vive en cada uno de estos lugares?

-Cambian las calles, cambia el ambiente, cambia la música, la flor de los pasos, las propias imágenes… Cambian muchas cosas. Pero siempre veo a Dios y a su bendita Madre en cada una de esas ciudades para rememorar y agradecer que diera su vida por nosotros. Cristo es el vínculo común. No hay más.

-¿Un periodista cómo vive el mundo de las cofradías?

-Por desgracia en Madrid el mundo de las cofradías sigue pasando muy desapercibido. No forma parte de la ciudad, algo que sí ocurre en Huelva desde luego. Pero en el ejercicio de mi profesión trato siempre que es posible, o la ocasión lo requiere, de presumir de las cofradías, de su labor, de su entrega, y de su belleza.

-Habla usted de que la Semana Santa es un círculo perfecto a pesar de las imperfecciones.

-Me refiero al gran milagro que supone que personas imperfectas como somos los seres humanos, seamos capaces de cerrar un círculo perfecto con la explosión de nuestra Semana Santa. La Semana Santa es una obra perfecta realizada por seres imperfectos. Ahí reside la gran paradoja del ser humano. Hacer con el sentimiento cosas perfectas que con la razón no podemos.

-Esta es una forma de vivir con alegría la fe, ¿cómo se debería invitar a participar en nuestras cofradías?

-Con el ejemplo de cada uno como eje de motivación. Cristo daba ejemplo y sumaba almas con su palabra y con sus obras. El camino nos lo dejó sembrado. Sigámoslo. Y cuando no se pueda, o cuando nos venzan las fuerzas, o cuando bajamos los brazos desanimados, se le vuelve a mirar a los ojos… y se sigue adelante. Es la esencia del ser humano. Crecer y sumar. No hay más.