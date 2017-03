No son fáciles los proyectos en la Semana Santa y más cuando se quiera innovar, aunque esta sea una tradición que ahora cumple 125 años y duró treinta. La Centuria Romana de Huelva Legio XIX viene trabajando por hacerse un hueco en las cofradías desde hace dos años, pero no es fácil, como así lo indica Francisco Javier Giraldo García, que mantiene abierta su sede todos los días de Cuaresma en la calle San Ramón, número 50, de 18:00 a 20:00.

Quizás el estereotipo que ahora se tenga sean las plumas de los armaos de la Macarena y claro, con ellos es difícil equipararse. Sin embargo, el trabajo está ahí y se unen a proyectos que acaban de nacer, como es la reciente formación de la Centuria Romana del Ecce Homo de Cádiz.

Aquí en Huelva la primera aparición de la renacida Centuria Romana tuvo lugar en 2015, en la salida de la procesión del Patrón de Huelva, de San Sebastián. Acudieron abriendo marcha a la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Salud y dando escolta al paso de San Sebastián. Al año siguiente fueron ubicados en medio del cortejo, cosa que no fue muy acertada y este año no contaron con ellos.

La idea que inicialmente mueve a que Francisco Giraldo recupere la Centuria Romana de Huelva es abrir marcha en las procesiones "para que un cortejo pueda verse desde el principio y no solo los pasos", asegura. Ahora están más cerca de conseguirlo, ya que si al principio contaban con solo siete miembros, han crecido y cuenta con unos veinte, pudiendo introducir tambores como en la salida que realizaron para participar en el belén de Corrales.

En los dos últimos años acompañó al Santo Entierro de Moguer, en San Sebastián y San Jorge. El año pasado, además, en el Cautivo de Corrales y también acudió al de Huelva, aunque no pudo salir por la lluvia. Este año la cosa no está fácil, solo tiene la participación en San Jorge de Palos.

Los miembros de la centuria se encuentran convencidos de que al final acabarán contando con ellos y, por eso, no desfallecen. "Estamos convencidos de que lo que hacemos es bueno y una forma de hacer más grande la Semana Santa de Huelva", señala. Aspiran a que con el tiempo realicen varias salidas, "porque entendemos que las tradiciones no se hacen de un año para otro". Esperan de la confianza de los cofrades, y es que algunos componentes, como es el caso de su fundador Giraldo se inició en las bandas de Huelva en el año 1976. "Queremos que nos conozcan, para lo que contamos con las redes sociales y aquí estamos en nuestra sede para aquellos que deseen conocernos". Ante las críticas, señala que "esto no es carnaval, es una forma de participar en la Semana Santa, nosotros somos cofrades; esto no son disfraces, sino uniformes, pueden venir a verlos y tocarlos".

Hasta el momento es un proyecto que se sustenta solo al amparo de sus fundadores y ya llevan invertidos 16.000 euros. Confían en que las puertas se abran y este año, al menos, pueda acompañar al Santo Entierro de Moguer como hiciera en estos dos últimos años. Esperan también que aquí la mujer cuente con un sitio, bien como arqueras e igualmente de plañideras.

Realizan también una labor social como es la de asistir al hospital Juan Ramón Jiménez, así como al belén de Corrales y ahora a algunos colegios. Entienden que "ser un miembro de la centuria te ofrece un sentido especialmente cofrade para ver la vida", reconocen quienes forman parte de la Legio XIX.