La vuelta de Núñez tardará más de lo previsto

Su regreso a los terrenos de juego no tiene fecha concreta. El estado físico de Antonio Núñez preocupa en el Nuevo Colombino. El capitán albiazul sufrió una rotura en el sóleo hace más de una semana que inicialmente fue diagnosticada como grado 1, lo que habitualmente se traduce en unas tres jornadas de recuperación. Sin embargo, el alcance es mayor al tratarse de una recaída. La evolución del recreativista no está siendo tan rápida como inicialmente cabría esperar, lo que hace que en el Decano no se pongan plazos.

"Sus sensaciones no son buenas y su sintomatología, tampoco. No lo esperemos la semana que viene ni la otra. A corto plazo estaremos sin nuestro capitán un tiempo. Es un jugador importante, pero hay que centrarse en los compañeros que jugarán por él", señaló ayer el técnico Ángel López.

De este modo, el jugador se perderá al menos de un mes de competición. Ya lleva dos jornadas y López lo descarta para las dos próximas, a lo que habría que sumar el tiempo mínimo posterior para recuperar la forma física. Los tiempos de cura incluso en un jugador de su fortaleza física se alargan en este caso.

Núñez arrastraba molestias físicas desde hace unos días. Forzó para jugar contra el Badajoz, lo que hizo que se resintiera. Las molestias se convirtieron en rotura muscular el miércoles pasado en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Las pruebas realizadas confirmaron una lesión de 1,5 centímetros. Las sensaciones del futbolista, como él mismo reconoció, no fueron nada positivas desde el principio.

La ausencia de Núñez es un varapalo importante para el técnico Ángel López tanto por lo que aporta el capitán sobre el terreno de juego como por su ascendencia sobre el grupo. El técnico se queda sin un baluarte en la banda, un recurso para el ataque y un veterano clave.