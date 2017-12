"Me voy muy satisfecho"

A Ángel López el partido le dejó un gran sabor de boca: "Me voy muy, muy, muy satisfecho; la racha y la dinámica continúan; me dejo llevar por las sensaciones y el juego que transmite el equipo, no por los resultados. Ha sido nuestro mejor partido, el que más hemos encerrado al equipo contrario en su campo, no nos ha tirado a portería un rival que es cuarto y esto tiene mucho mérito. El esfuerzo de los jugadores ha sido total, hemos intentado hacer el gol por tierra, mar y aire, pero el balón no ha entrado pese a las ocasiones... no tenemos nada que reclamar a nadie, solo tenemos que seguir en esta dinámica. En ningún momento los jugadores se han relajado o han perdido la concentración. Estamos en una línea tremendamente ascendente".

El técnico reconoce que únicamente faltó el gol: "Sí, pero hemos estado muy cerca de hacerlo; lo importante es seguir en esta línea. Yo estoy como si hubiéramos ganado. Ya dije que en San Fernando que el partido podía haber acabado 0-0 y me hubiese ido igual de satisfecho. A veces demostrar la superioridad es difícil, pero hoy ha sido palpable; les hemos arrinconado en su área y era una ocasión detrás de otra... estoy orgulloso de mis jugadores".

Sobre el árbitro comentó que "no sé si nos ha podido perjudicar porque no he visto las imágenes, pero esto es fútbol y si hay un penalti que es claro y no lo pita pues hay que buscar otro u otra forma de hacer gol. Nosotros no lloramos; el entrenador y los jugadores del Recre no lloran, trabajan; los llorones son otros".

Sobre el rival comentó que "es un filial que quiere estar lo más arriba posible en la clasificación. Se han metido atrás y es la manera que ellos consideraban de sacar de aquí algún punto; pues me parece muy bien. Nosotros hemos hecho un acoso y derribo constante. También hay que destacar que llevamos cinco partidos seguidos con la portería a cero y seguimos en una dinámica tremendamente positiva. Estoy como si hubiésemos ganado, así lo siento".

Sobre la alineación comentó que "Santi Luque (suplente ayer) ha estado 10 días en cama y el miércoles se incorporó a los entrenamientos; no lo veía para jugar de inicio", y alabó a Rafa de Vicente, jugando ayer por la izquierda: "Es tan buen jugador que lo hace bien en cualquier parte del campo".