Domingo tenso, lunes revuelto. Una tormenta azotó el Nuevo Colombino tras la derrota del Decano con el Lorca. El ojo se posó sobre la figura de Ángel López. Tras más de 24 horas de reflexión el club decidió dar un voto de confianza al técnico, que se sentará en el banquillo del municipal de La Línea el domingo. La entidad confía en que pueda revertir el rumbo de las últimas semanas y con las últimas incorporaciones mejorar el rendimiento de un equipo que ya mira a la permanencia como objetivo prioritario.

El secretario técnico albiazul, Manolo Toledano, reconoció en la tertulia de Canal Sur que había vivido "un día muy movido, fue una jornada intensa por lo de Natalio y después por la derrota".

"Es cierto que en las últimas semanas las sensaciones son malas, pero confiamos en él"

Cuestionado por la explicación al bloqueo albiazul asumió que "todos nos preguntamos qué le pasa al equipo. Lo veo con mucha ansiedad. Llevábamos una dinámica buena y competíamos bien pero en los últimos tres partidos las sensaciones no eran buenas ni contra el Badajoz, Betis o incluso ganando al Lorca. El domingo pese al 1-0 se veía venir que rival nos iba a empatar".

Toledano reconoció que "los últimos tres partidos no nos han gustado y al primero que no le han gustado es al entrenador". Para superarlo hay que "volver a lo que hicimos antes. A ver si el domingo damos un vuelco a la situación".

Durante la mañana se produjo en el Nuevo Colombino una reunión de la comisión deportiva que analizó la situación, confesó el propio Toledano. La idea del club es que "el míster siga en su puesto. Lo resultados son los que quitan y ponen entrenadores, pero confiamos en que el equipo vuelva a su senda".

Aseguró que en el Nuevo Colombino no hay "ninguna alternativa prevista porque esperamos ganar el domingo y que hablemos solo de una mala racha que dejamos atrás". Además del entrenador, repartió la responsabilidad a otros niveles porque "la plantilla no está dando el rendimiento esperado. No se corresponde clasificación con presupuesto y plantilla".

El secretario técnico mostró su preocupación por el nivel de juego mostrado por el equipo contra el Lorca. Defendió el pragmatismo propio de Segunda B, si bien "si se juega bien hay más opciones de ganar. Hay que buscar un término medio y entender que en esta categoría a veces es complicado realizar otra cosa". Sin embargo, "esta plantilla está diseñada para jugar".

Tras los dos últimos resultados se impone una reflexión dentro de la entidad. Las opciones de mirar para arriba se esfuman. Toca centrarse en la permanencia. "Siendo realistas lo tenemos muy complicado para aspirar a estar arriba. Hoy por hoy el objetivo es el domingo. Es muy complicado hablar de algo más en el futuro", destacó.

A Toledano le sorprende el bajo rendimiento albiazul ya que "todos los entrenadores de la categoría destacan nuestra plantilla". Destaca que Ángel López "le cambió la cara al equipo cuando lo cogió en un momento complicado". Si bien, "es cierto que en las últimas semanas las sensaciones son malas y se ha caído el equipo, pero seguimos confiando en Ángel".

Asumió errores en la planificación de la temporada actual motivados por los plazos en los que trabajó el club. "En verano se tomaron decisiones que igual no se debieron de tomar para hacer la plantilla", reconoció. La llegada de Casquero alteró parte del plan previsto porque "había un trabajo hecho y él tenía su idea", además "comenzamos muy tarde". Por ello espera que los fichajes invernales aporten un plus porque "nos permiten jugar a otra cosa".

Uno de los nombres propios sobre la mesa es Carlos Calvo. Del atacante que salió hace unos días afirmó que "esperábamos más. Tras la salida de Casquero lo perdimos para la causa. Lo mejor era que saliera para las dos partes".

La semana arranca con muchas expectativas a nivel institucional. En el Nuevo Colombino esperan la convocatoria del pleno extraordinario que apruebe la intervención del Ayuntamiento para levantar el embargo del club, tal y como adelantó Huelva Información. El desbloqueo cambiará el escenario a todos los niveles. Toledano considera que hasta que no se resuelva "es complicado caminar y poder unas bases para un proyecto. Cuando se arregle podemos comenzar a preparar un proyecto sólido de futuro, creando una base fuerte como la que todos queremos".

Resolver el bloqueo de Hacienda es "clave" porque "otro año más ya sería imposible. A partir de ahí trabajaremos como un club normal". Será entonces cuando se pueda plantear "un proyecto de futuro sólido". Para ello está convencido de la implicación de Juanma López, con quien "hablo mucho y está ilusionado con el Recre". Tanto es así que "cada paso que ha tomado lo ha consultado con nosotros. Después de Hacienda el club comenzará a funcionar y habrá que apretarse los machos y pasar examen a final de cada temporada como cualquier equipo".