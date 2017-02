La visita más incómoda de la Liga

Un campo desangelado, un escenario pequeño y con un césped irregular, mucho viento y un rival veterano y físico. Lo tiene todo el encuentro de mañana en Jumilla para ganarse el calificativo del más incómodo de la temporada. Fiel a su partido a partido no quiso ser concluyente Pavón en este sentido, aunque sí advirtió que "de los que hemos jugado hasta ahora seguro que lo es".

Pavón es consciente de lo que condiciona el escenario. Lleva una semana dándole vueltas a la versión albiazul que presentará en el el municipal La Hoya de Jumilla. Asume que "va a ser un partido de pequeños detalles. Vamos a jugar en un campo muy estrecho y ellos son físicamente muy fuertes. Se resolverá en detalles".

Si espera un choque incómodo, la respuesta albiazul será serlo "más que ellos". Teme tanto las circunstancias del duelo, que el preparador albiazul no descarta "que incluso tengamos que cambiar el dibujo táctico del equipo para adaptarlo a las dimensiones del terreno de juego". Una de las modificaciones vendrá impuesta por la ausencia de Miguelito, que es "importante, pero tenemos disponibles a todos salvo a Mario Marín y Ale Zambrano que viene de una lesión. Eso crea competencia y cualquiera que salga lo hará igual de bien".

Habrá dos claves en el choque para el preparador recreativista. "En las transiciones ataque defensa estarán los puntos fuertes del partido y en el balón parado, porque no es un encuentro de mucha circulación", señaló Pavón.

Para afrontar el duelo hizo hincapié además en una mentalización especial porque "suele ser un partido muy frío, atípico y de esos que te cuesta entrar porque el ambiente no es caliente como en Almendralejo, Mérida o en nuestro campo. Eso hace que el futbolista no se sienta cómodo. Lo hemos estado trabajando". Entiende Pavón que "no será vistoso para el espectador, pero como entrenador será atractivo por el trabajo, la pelea táctica o el balón parado".

El preparador se mostró optimista ante el choque porque "el equipo anda muy bien desde hace tiempo. Perdimos con el Sanluqueño que fue un palo duro pero no bajamos los brazos en ningún momento. Este equipo pelea hasta en cada entrenamiento". No obstante, le preocupa la solidez del Jumilla, que "sólo ha perdido un partido con el Cartagena en su campo". Frente a ello, "nuestros números fuera de casa en las últimas cuatro o cinco jornadas los querrían muchos de los que están arriba y nos faltaban los puntos de casa. Ahora hemos ganado en nuestro campo y ojalá podamos seguir con la dinámica como visitante". Con ambición afirmó que "vamos a por los tres puntos y a ganar el partido. No podemos plantear un partido que no sea así. Diferente será lo que luego condicione el desarrollo".