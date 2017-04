Una victoria y a respirar

La final de las finales de esta semana. Para el Recre hace mucho tiempo que el mañana se juega hoy, que su futuro se decide en el presente con cada paso que da. En Granada no será diferente. El Decano viaja hasta el Nuevo Los Cármenes con una idea clara: ganar. Hacerlo significará dejar prácticamente certificada su permanencia en la categoría ya que con 45 puntos muy mal se debería poner los dos partidos finales.

El duelo tiene tintes dramáticos contra un rival que no se juega nada. Los albiazules necesitan como sea puntuar y que sean los tres como gran objetivo. Si no lo es al menos no perder para salir de Granada en puestos de permanencia y seguir dependiendo de sí mismos.

Ganar hoy significa descartar el descenso directo y alejar mucho la promoción

Consciente de la importancia del duelo, calificado por Pavón como el partido más importante de la temporada, la plantilla ha vivido una semana apropiada, centrada y metida en el choque. Alejada de distracciones y con el filial nazarí como único horizonte, encara uno de esos choques que cambian la vida de un club.

Lo hace además capitaneada por el líder albiazul. Jesús Vázquez estará en el once inicial que salte al césped del Nuevo Los Cármenes. La suya es una presencia de muchos quilates, de las que suman más allá de lo deportivo. El onubense aporta un plus por su saber estar, por la confianza que genera en el grupo y porque sobre el verde impone su mando. Pavón lo necesita y ha apurado para llegar a tiempo. Con su vuelta se resuelve la incógnita de la última semana. Formará pareja con Rafa de Vicente. También vuelve Ubay Luzardo para formar tándem atrás con José Alonso. De esta forma el Recre recupera su armazón más sólido. Son los dos cambios previsibles además del provocado por la baja del sancionado Iván Aguilar. El malagueño se pierde el choque por acumulación de amonestaciones y abre la puerta a una variante. Núñez estará arriba en punta. Pavón tiene un dilema claro. Tiene la posibilidad de colocar a Rubén Mesa a su lado o bien fortalecer el centro del campo con otro jugador junto a Rafa de Vicente y Jesús Vázquez.

Al Decano le espera un choque duro, en el que la gran fortaleza del rival lleva dentro su debilidad. El Granada B es un equipo muy poderoso físicamente, con calidad y a la vez con una enorme pegada. Sin embargo de todo ello emana su fragilidad. Defensivamente sufre y tiende a desordenarse con el paso de los minutos. Ya lo mostró en Huelva, donde tras una primera parte de mucho control ofreció una segunda caótica y cada uno de sus futbolistas haciendo la guerra por su cuenta. Con el equipo salvado deportivamente y la mente puesta en el primer equipo no extrañaría que los granadinistas se dedicasen a adquirir méritos individuales antes que colectivos. En este sentido cuenta el Recreativo con la ventaja de la convocatoria con el primer equipo de varios futbolistas, que no es poca cosa a estas alturas de la temporada para cualquier equipo.

Si el Recre gana le dará lo mismo lo que pase en la Nueva Victoria, aunque será inevitable pensar en el choque que enfrente al Real Jaén y al Extremadura. En ese encuentro puede quedar uno descartado. Si el Decano cumple con su parte y suma los tres puntos sabe que tendrá la oportunidad matemática de eludir el descenso directo esta misma jornada y encarar la próxima con el objetivo de descartar la promoción de permanencia. Es un reto muy claro y con un camino definido que pasa por ganar. No es poca cosa, pero hace mucho tiempo que el camino albiazul es una dura pendiente constante.