"La verdad es que nos ha sonreído la suerte"

El técnico del Recreativo de Huelva, César Negredo, atendió a los medios al término del encuentro que concluyó con la victoria del Decano sobre el filial del Granada. El vallecano aceptó que su equipo había sufrido "como viene siendo habitual", a lo que añadió que "no somos capaces o no nos dejan cerrar los partidos y tener tranquilidad y la verdad que el partido ha sido dramático. Hoy nos ha sonreído la suerte en esas dos últimas opciones. Creo que nos ha tenido que sonreír la suerte por los días que no lo ha hecho. Hemos sufrido mucho la segunda parte, pero la situación es lo que conllevaba y al final el resultado ha sido favorable y si hay que sufrir para sacar una victoria bienvenido sea".

A pesar del triunfo el Decano no ha logrado evitar aún de manera matemática el descenso directo a Tercera División y vivirá pendiente de lo que resta de jornada para conocer en qué situación queda con respecto a la plaza de promoción de descenso. Negredo aseguró que "los de abajo ganan. Es un paso muy importante, pero desde mañana vamos a comenzar a preparar la semana para intentar ganar a Las Palmas y a partir de ahí ver cómo se van dando los resultados. No me gusta hacer cábalas porque ahora al final la gente que se daba por descendida está ganando. Este paso es muy importante, pero no definitivo".

Cuestionado por lo que habría podido ser del Decano si hubiese mostrado la solidez defensiva de ayer y ese espíritu competitivo, el técnico recreativista respondió: "Y si fuéramos un equipo que llevara mucho peligro o hiciéramos muchas ocasiones estaríamos hablando de otra cosa. En este tipo de partidos el equipo crece porque se ve fuerte y ve que el rival es dominador, pero no pasamos apuros, como en la primera parte. Ojalá llevásemos veinte puntos más y estuviésemos hablando de otra cosa, pero es complicado".

Continuó señalando el míster recreativista que la victoria en la Ciudad Deportiva nazarí "ha sido importante" y que "cuando termine la temporada pensaremos en las cosas que hemos hecho bien, las que podríamos haber hecho mejor... Pero en estas circunstancias lo importante era ganar". Sin apenas tiempo para saborear el triunfo, Negredo habló del encuentro que el Recreativo jugará el próximo fin de semana ante Las Palmas Atlético en el Nuevo Colombino. El cuadro canario ha logrado salir de la zona caliente tras sumar tres nuevos puntos ayer ante el Écija (3-1), por lo que César Negredo vaticina un enfrentamiento que "va a ser a vida o muerte. Es verdad que hemos metido a más gente debajo que tienen que sacar sus partidos y nosotros, aunque hayamos ganado, tenemos que ir a ganarle a Las Palmas y a meterlos por debajo nuestra, a ellos y al mayor número de equipos posibles".