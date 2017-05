"Los que vayan deben dejarse el alma porque van a ser fundamentales"

La afición se moviliza y asume su papel. Concentración previa, globos, aplaudidores... Será un domingo con ambiente de gala. La llegada en autobús facilitará la quedada de aficionados para arropar al equipo. Manolo Zambrano no olvida "la que viví cuando nos salvamos en Primera y os aseguro que desde dentro del autobús se siente. Te bajas como una moto y te comes al que se ponga por delante". Al presidente no le sorprende la respuesta de Huelva porque "he sido jugador, entrenador y ahora dirigente y sé de lo que es capaz Huelva cuando nos tocamos echarnos adelante para defender lo nuestro". Será la primera jugada del partido.

El factor ambiental será fundamental para jugadores de Segunda B que "están acostumbrados a jugar con 300 espectadores y no han conocido algo así". Isabelo incluso fue más allá para pedir que "esa misma presión se la tenemos que trasladar al árbitro dentro de lo razonable".

A poco más de 48 horas para el encuentro quedan unas 4.000 entradas para el encuentro. La respuesta no sorprende a Zambrano, para quien "sabíamos que rozaríamos el lleno y lo importante es que quien vaya sepa lo que hay porque nos da igual la taquilla. Los que vayan deben dejarse el alma en la grada porque van a ser fundamentales". Isabelo Ramírez no tiene dudas al respecto porque "la gente está muy mentalizada para la batalla".

Como presidente Zambrano sabe que tras la permanencia llegará una lucha fundamental por la supervivencia de la entidad. Su mensaje fue claro: "Soy rotundamente optimista para el futuro". Aseguró no poder anunciar nada, si bien "se están haciendo muchas cosas y estamos muy cerca del acuerdo con Hacienda. Tenemos que centrar todas las energías en el partido del domingo y estar tranquilos con lo que pasará después". Como cabeza visible del consejo de administración albiazul "estoy muy agradecido por la comprensión que hemos recibido de todo el entorno y nos sentimos afortunados por contar con un alcalde que además es un recreativista más. El Recre era un enfermo terminal que ahora respira y lucha por su vida".