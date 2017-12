"En 2018 vamos a estar en la pelea con los mejores"

2017 se acerca a su fin. Para hacer balance de un año al que le resta un partido Manolo Zambrano y Manuela Romero, presidentes del Recre y el Fundación Cajasol Sporting, acudieron a La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital. Junto a la redacción de Deportes de este diario compartieron debate y buena mesa para poner broche a un año duro que anticipa un 2018 esperanzador para el Decano.

Si duro fue el año a nivel institucional y deportivo para el Recre hasta las últimas semanas, en el Fundación Cajasol Sporting el último tramo está siendo "una pesadilla". Su presidenta bromea incluso con la necesidad de "acudir a un brujo que nos cure el mal de ojo porque parece que nos han echado una maldición entre tantas lesiones y problemas como estamos teniendo". El segundo trimestre de 2017 está siendo "nuestro año más duro desde que estamos en Primera". La dirigente onubense lamenta que "este año que estamos mucho más tranquilos en el apartado económico porque hay cierta estabilidad es cuando más dificultades nos encontramos en el terreno de juego por las lesiones que nos están golpeando".

Romero señala al bloqueo mental del equipo como parte importante para explicar los malos resultados. "Contra la Real hicimos un buen partido y cuando nos marcaron éramos un flan", señala. Zambrano, que conoce perfectamente la cabeza de un futbolista y cómo funcionan los grupos, considera que "la cabeza es fundamental porque el jugador necesita tener la cabeza limpia y despejada para rendir bien". En este sentido vale como ejemplo la metamorfosis del Decano. El Recre ha pasado de "un modelo difícil de desarrollar en Segunda B que provocaba ansiedad en el futbolista porque no le salía a otro mucho más sencillo que hace que se sienta liberado".

El debate siguiente giró sobre el modelo necesario en Segunda B. Zambrano defiende que en la categoría "es fundamental el orden, porque desde el orden se crece y desde el desorden, no". Se definió como "un enamorado de la filosofía que quiso imponer Casquero", aunque "era muy complicado porque no teníamos jugadores para hacerlo y eso lleva al futbolista a un laberinto". Considera que "cuando los equipos quieren tener la pelota y ser muy dinámicos deben asumir el desorden porque el rival te roba no vas a estar ordenado y con dos toques pueden aprovechar los espacios que has creado". Ante esto "entramos en el bucle de no atacar bien y como respuesta querer atacar más, cuando quizá lo que había que hacer era defender mejor y con más orden para luego atacar". Más clara se mostró Romero. La presidenta del Fundación Cajasol Sporting es una reconocida recreativista que además formó parte del consejo albiazul durante varios meses. "A mí Casquero no me convencía porque sus ideas no eran válidas para Segunda B. A mí dame puntos que es lo que nos interesa".

Tras el cambio en el banquillo y la llegada de los resultados con Ángel López, Manolo Zambrano ve 2018 "con optimismo". El presidente recreativista entiende que "ahora somos un equipo sólido, compacto y serio al que hay que pedir un puntito más para crecer". La base sentada por Ángel López "me da buenas sensaciones para conseguir grandes objetivos". Por ello, "en 2018 vamos a estar en la pelea con los mejores". El dirigente piensa que "hemos salido de abajo y estamos en la zona media, pero ahora toca meterse arriba porque creo que tenemos equipo".

El Fundación Cajasol aspira por su parte "a recuperar los buenos resultados porque jugamos mejor que el año pasado aunque no ganamos". Para ello su presidenta pide "el apoyo de nuestra afición el domingo por la mañana contra el Betis, que es un partido muy importante para nosotras".