"Hemos sido valientes y atrevidos"

ángel López terminó acaparando los focos en la sala de prensa del Nuevo Arcángel. El técnico no terminó el encuentro en el banquillo tras haber sido expulsado, pero, sin duda, el míster del Decano volvió a ser noticia porque consiguió que el Recreativo sumara su primera victoria como visitante en lo que va de temporada. El madrileño argumentó que "en el fútbol siempre se sufre, aunque hubiéramos hecho el 0-2 hubiera sufrido. Es cierto que ha habido ocasiones para haber llegado algo menos preocupados, pero no hubiera bajado la guardia en ningún momento. Esto es competir y el Recre compite".

Cuestionado por la jugada que le costó la expulsión explicó el preparador recreativista que "he cogido el balón e intentado dárselo a mi lateral izquierdo y a partir de ahí me quedo en una esquina del área técnica. Nos estamos jugando mucho. No sé cuántos aficionados han venido, pero muchos han madrugado y yo tengo que defenderlos y la forma que tengo de hacerlo es esa. El árbitro ha visto que no he hecho nada, no he perdido tiempo. Los que se han descontrolado son los jugadores del Córdoba. No pasa nada. El árbitro es debutante en la categoría, también se juega mucho. He sido el sacrificado, pero no pasa nada. Los importantes son la afición y los jugadores. No son un grupo de jugadores dependientes de su entrenador". "Entiendo que me ha expulsado aún sabiendo el árbitro que no he hecho nada. Se ha montado una tangana y me ha echado. Estoy compitiendo, nada más. Mis jugadores se callan, esto es una injusticia, no he perdido el control", añadió.

Acerca de su pleno de victorias desde que se hizo cargo del equipo indicó que "las cuentas son las de la jornada 14, no vamos a echar cuentas particulares. El único objetivo que tenemos es el Marbella". Sobre la imagen que proyecto el Decano en el Nuevo Arcángel y sus argumentos para superar al Córdoba B comentó que "me ha gustado el equipo, sabíamos que el partido iba a ser diferente al de la semana pasada. Fuera de casa es una incertidumbre, hemos venido a jugar a uno de los terrenos más anchos de España. Era consciente de la calidad individual de los jugadores del Córdoba, pero lo hemos contrarrestado de forma colectiva. Es normal que nos generen alguna ocasión de gol porque somos atrevidos y valientes, vamos a apretar hasta la línea de gol del equipo contrario".

También valoró el míster recreativista los cambios, que desveló que "me los han pedido los propios jugadores, han sido obligados, salvo el de Gorka", al tiempo que explicó la entrada de Vila: "Estamos corriendo un riesgo altísimo jugando con dos mediocentros fuera de casa y ellos con tres, hemos querido reforzar el centro del campo tras el gol. Eso no es echarse a atrás". Para concluir López dijo que "me gustaría dedicar la victoria a Antonio Domínguez y a Mario Marín porque es una injusticia haberlos dejado fuera, porque han entrenado muy bien durante toda la semana".