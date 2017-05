No necesita decirlo, su cara lo evidencia. Pavón respiró de alivio el domingo cuando logró la permanencia del Decano en la categoría. El técnico lleva meses instalado en la tensión y disfruta de la primera semana sin agobio de la temporada. Lo reconoce abiertamente, a pesar de lo cual advierte que "nos la hemos tomado con la máximo profesionalidad porque somos el Recreativo y queremos quedar lo más arriba posible. Hemos preparado el partido con la máxima profesionalidad posible".

Lanza un aviso a toda la categoría cuando advierte que "queremos ganar en Cartagena", aunque asume que "es lógico que se haya notado la relajación después de evitar el descenso y soltar la tensión acumulada".

"Vamos a sacar a los jugadores que mejor están para este partido, aunque tengamos bajas"

Pavón respira, que no es poco. Desde que llegó en el mes de octubre "hemos jugado una final cada semana porque nos estábamos jugando la vida. Eso desgasta mucho a lo largo de un año entero. Es el primer partido que preparamos sin esos nervios".

Para el último servicio de la temporada "vamos a sacar a los jugadores que mejor están para este partido. Hay algunas bajas importantes como Antonio Domínguez o Jesús Vázquez y otros con molestias como Núñez". No obstante, defiende que "sacaremos el equipo más competitivo porque defendemos el escudo más importante de España que es el del Decano".

Para el Cartagena "no jugar el play-off sería un varapalo complicado. Sabemos que saldrán a por todo, pero nosotros somos el Recreativo de Huelva y no se lo vamos a poner fácil". Anticipa un once con muchas novedades porque "hay futbolistas que han tenido pocos minutos y que han terminado en un buen momento. Futbolistas como Ernesto, Waldo o Rubén Mesa han acabado bien".

En su última comparecencia el preparador reconoció que el domingo pasado "cuando entré en el vestuario felicité a mis jugadores porque ha sido un año durísimo. Cuando pase el tiempo recordaremos lo logrado con momentos tan complicados". Lo afirma después de una temporada "muy larga. Teníamos ganas de terminar de una vez porque todo fueron problemas. Cuando parecía que veíamos la luz nos atascamos en resultados y sufrimos hasta el final". Quizá como colofón a todo lo vivido durante la temporada "el destino nos tenía preparado un final así con nuestra gente y en un campo lleno".

Pavón asume que la salvación albiazul es casi milagrosa. De su boca nunca salió la palabra durante el campeonato, aunque "en privado he dicho que es un milagro lo que hemos conseguido por muchos motivos".

Valora como clave la implicación de un grupo firme. Prueba de ello defiende que "los puntos que hemos conseguido en los finales de los partidos es una demostración de fe. El día de El Ejido por ejemplo estuvimos peleando hasta el final aunque no lo conseguimos. Luego contra el Mérida o el Melilla sí lo conseguimos". Esos empates resultaron fundamentales porque "un equipo que está abajo necesita puntuar. Nosotros en ningún momento bajamos los brazos. En Granada otro equipo al descanso agacha la cabeza y nosotros no lo hicimos".

Pavón habló del futuro de la entidad. El onubense asegura que "para el año que viene todo es una incógnita", si bien el objetivo "va a depender de del proyecto que haya para poder aspirar a algo más. Tenemos una losa importante que nos puede obligar a vivir un año más de transición". Entre bromas reconoce que a nivel particular no podría repetir una campaña así porque "no tenía canas cuando llegué al banquillo y ahora tengo por todos lados. He envejecido unos cuantos años en estos meses".

Para encarar un nuevo año "haría falta una planificación de cero. Hay demarcaciones donde no hay futbolistas y otras donde sobra gente. En condiciones normales esta plantilla no sería para sufrir tanto, pero no todos los jugadores valdrían para un nuevo proyecto".