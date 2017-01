El último gran reto de un clásico del baloncesto onubense

El baloncesto onubense vive su particular orfandad. Antonio Gómez representa el recuerdo de la última etapa dorada del Ciudad de Huelva. Ahora lamenta "la falta de una referencia clara" en una categoría nacional porque "se hace mucho trabajo en la base y hay dos equipos en la EBA, pero no hay nada más por encima y eso limita". Hoy en día asume que "va a tardar en volver a existir un club así" porque "el salto a LEB Plata es mayor que luego a LEB Oro y ahora mismo no veo a ningún club preparado".

Con el Telwi San Juan vive la etapa final de su carrera. Con 38 años no hace planes más allá del final de la temporada. "Cuando acabe veremos cómo me encuentro y si sigo un año más o lo dejo", señala en La Tertulia Deportiva de Huelva Información. El futuro inmediato pasa por el partido de mañana sábado en el que "nos jugamos clasificarnos para la fase de ascenso contra Córdoba y dependemos de nosotros mismos". Antonio Gómez invita "a todos a los aficionados a que vengan y nos apoyen, que son fundamentales". El formato actual de la EBA "favorece a los equipos modestos como el nuestro". De su carrera recuerda como el mejor momento "el ascenso con Huesca a LEB Plata, mientras que lo peor fueron las lesiones y los viajes en autobús que me he pegado".

Compañeros de juegos en el Polígono San Sebastián, Narciso Rojas y Antonio Gómez defienden "una cultura deportiva y de valores diferentes". En el Recre actual "lo representa Jesús Vázquez mejor que nadie", señala Gómez. Ambos defendieron una filosofía diferente desde la base porque "a nosotros nos regalaban un balón por Reyes y a jugar a la calle, algo que ahora no pasa". El baloncestista recordó que siendo un niño "era Miguel Ángel Vilches quien representaba todo eso para mí".

En el futuro ideal del Decano coincidieron en un modelo diferente. Narciso Rojas defendió "el Código Mackay del Trust" y un Recre "que pueda ser el Athletic andaluz por su apuesta por futbolistas de la región y que represente unos valores claros que enganchen con todo el mundo".