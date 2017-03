El técnico pide un plus defensivo a sus jugadores

El Linares trae malos recuerdos para el Decano, que en la primera vuelta ya sufrió una dura goleada en el Nuevo Colombino. Pavón lo sabe y por eso advierte a su rival que a Linarejos viaja "un equipo distinto". El técnico bromeó ayer con aquel partido. "Ha llovido mucho desde entonces, el escenario y las circunstancias han cambiado mucho desde entonces", señaló.

Los recreativistas viajan hasta Linares "con la intención de lograr los tres puntos. Tenemos la experiencia de Murcia, donde competimos e hicimos dos goles. Queremos repetir el partido de Murcia". Asume el técnico que el duelo será muy duro "por las características del rival y todo lo que rodea el partido puede ser una de las salidas más complicadas que tenemos" hasta el final de la temporada.

A Pavón le preocupa la experiencia de un técnico que en su época de jugador lo quiso fichar. Miguel Rivera "tiene muy bien trabajado a su equipo". De las ausencias no se fía porque "pierden a Casi que llevaba partidos haciendo goles, pero tienen a Chus Hevia que lo conocemos perfectamente de su paso por aquí y además se estrenó la semana que viene".

El modelo lo tiene muy claro y es reciente. "Sacar un punto en Murcia fue importante, pero sobre todo el desarrollo del partido en el que fuimos a por la victoria en todo momento y después de vernos por detrás pudimos empatar. Estamos fuertes mentalmente y vamos a pelear hasta el final en cada partido", señaló.

Le espera un Linares "en la zona tranquila, pero quiere meterse en la pelea por la Copa del Rey o la liguilla y por eso van a pelear fuerte por sacar los puntos". El conjunto jiennense es un rival "muy intenso que en su campo es muy peligroso además con una afición que aprieta una barbaridad".

Pavón insistió para ello una vez más en la necesaria fortaleza defensiva que le falta al equipo. Recordó que "ya en diciembre avisé que generábamos ocasiones y teníamos calidad arriba. Sólo faltaba la finalización y por eso no me preocupaba. Lo que realmente me preocupa es ser fuertes defensivamente en conjunto, a balón parado, en situaciones complicadas cuando los rivales nos aprietan. Debemos serlos los 11 futbolistas".