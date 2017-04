El talento y el trabajo se unen para lograr los retos

Compañeros en los inicios en el atletismo, las carreras de David Torrejón y Emilio Martín siguieron caminos diferentes pero siempre dentro del deporte. El primero es hoy preparador físico del Decano y el duatleta es bicampeón del mundo y el atleta más importante de la historia de Huelva. Ayer se reencontraron de nuevo en la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake. Recordaron anécdotas, compartieron experiencias y analizaron la situación del Recre, una pasión que les une más allá de lo profesional.

Torrejón confesó su pasado atleta como corredor de fondo, un pasado que compartió con Emilio Martín "aunque yo era mayor que él y siempre iba una categoría por delante". No obstante, buceando en los recuerdos descubrieron que la I Milla Ciudad de Huelva a finales de los 90 la ganó el actual preparador físico del Decano "por delante mía", señaló Martín. Tras las bromas lógicas David Torrejón definió a Emilio Martín como "un ídolo por todo lo que ha trabajado y cómo se ha sacrificado para lograr todo lo que tiene".

Emilio Martín se encuentra inmerso en la dureza de su temporada, lo que "casi no me deja ver el Recre" a pesar de lo cual no deja de estar preocupado por su situación y, por supuesto, había visto el gol de La Roda. Del conocido error del meta local destacó David Torrejón que "antes que el portero caiga Antonio Núñez ya va a la presión". Aprovechó Martín la tertulia para ponerse al día. El duatleta se mostró "tranquilo" porque "con 40 puntos ya lo tenemos casi hecho", si bien "hemos superado una temporada muy complicada porque son demasiados problemas alrededor del equipo y eso al final siempre afecta". Como aficionado, "vernos en una situación tan mal nos hace volver a nuestra realidad y valorarlo todo más después de años por encima de nuestras posibilidades y en los que el Recre se ha utilizado por todos".

El gol de La Roda sirvió para analizar el rendimiento de Núñez. El madrileño es "El curioso caso de Benjamin Button porque parece que todavía le quedan 10 años de fútbol". La clave para Torrejón radica en "el conocimiento que tiene de sí mismo y su inteligencia para dosificar sus esfuerzos".

El preparador físico albiazul considera que "todavía nos faltan cuatro puntos" y que "La Roda, Mancha Real y Sanluqueño ya están descartados", por lo que "nos queda sentenciar la promoción y estaremos tranquilos". Es optimista para ello porque "las sensaciones que transmite el equipo son muy positivas y estamos en una dinámica que nos hace estar tranquilos, aunque no confiados".

Desde dentro Torrejón considera que la metamorfosis albiazul responde a "trabajo y compromiso" y que a partir de diciembre "la plantilla dio un paso al frente fundamental para sobreponerse a todos los problemas". Además, "pese a las dificultades tenemos un consejo al que podemos mirar a los ojos". "Eso es fundamental en la vida", reconoció Emilio Martín. Eso sí, "si fuera otro club diferente a los quince días nos hubiésemos plantado pero hay un enorme valor sentimental en nuestro trabajo y cuando me pongo las botas y salto al césped es como si estuviese cobrando al día". A pesar de lo cual, "cuando he llegado a casa he llorado mucho por la situación en la que nos encontrábamos. Esta temporada me ha hecho envejecer unos cuantos años".

Además, resulta vital "la labor que realizan los capitanes porque sin Jesús Vázquez, Núñez y Zamora sería muy complicado para un grupo tan joven". El Recre "si le quitamos esos futbolistas sería la plantilla más joven de la categoría junto al Córdoba B y el Granada B que son filiales". Junto a estos, Torrejón destacó "la madurez de futbolistas como Antonio Domínguez que sienten este equipo y asumieron que debían dar un paso al frente".