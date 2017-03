Al menos siete supervivientes del 6-1 en el once

Del equipo que el 2 de noviembre saltó al municipal Santo Domingo de El Ejido al que hoy recibe en el Nuevo Colombino al conjunto celeste habrá al menos siete jugadores que repetirán en el once inicial. Si no hay sorpresas volverán a salir de inicio Rubén Gálvez, Iván Robles, Sedeño, José Alonso, Jesús Vázquez, Núñez e Iván Aguilar. Todos ellos fueron titulares aquella noche.

No está ya en la plantilla Dani Molina, mientras que Ale Zambrano y Fran Machado no están teniendo demasiados minutos y partirán desde el banquillo inicialmente. Completa el once de aquel partido Bonaque, a quien Pavón dejará en el banquillo al recuperarse Rafa de Vicente.

Habrá cuatro novedades muy significativas porque son los futbolistas que posiblemente más representen la reacción albiazul en la segunda vuelta. En el centro de la defensa actuará Ubay Luzardo. En el centro del campo al lado de Jesús Vázquez estará Rafa de Vicente, mientras que en ataque Antonio Domínguez y Miguelito tienen un protagonismo absoluto como socios de Núñez e Iván Aguilar.