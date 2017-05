El club anuncia que le quedan sólo 600 entradas en taquillas

El lleno está garantizado para la final del Recre contra el San Fernando. Según la última actualización ofrecida por el Recre ya quedan a la venta solo 600 entradas en las taquillas del Nuevo Colombino. El ritmo de venta durante la mañana ha desbordado las previsiones del club.

Están agotados tribuna, fondo y gol norte. Las localidades que quedan son de gol sur. Al ritmo actual hoy podría colgarse el ansiado 'no hay billetes'. No obstante, el club recuerda que al margen de la venta en taquillas todavía quedan entradas del Banco de Alimentos disponibles para el canje por tres kilos de comida no perecedera en su sede de la calle Berdigón y el edificio Gota de Leche.

Las taquillas abren hoy de nuevo por la tarde de 17:00 a 20:00. En caso de ser necesario el club estudiará la posibilidad de abrir mañana sábado para atender a la demanda de entradas y el mismo domingo desde dos horas antes se podrán comprar si quedan.

El club recuerda que aquellos que quieran colaborar con el Banco de Alimentos pueden obtener una entrada a cambio de tres kilos de alimentos no perecederos en su sede en la calle Berdigón o en el edificio Gota de Leche y antes del partido en los puntos de recogida en el Nuevo Colombino.