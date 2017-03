Tras el sol de la tranquilidad

El Recre sigue navegando en medio de plena tormenta, aunque cada vez parece que arrecia más el temporal. Las aguas por las que transita el cuadro albiazul no son tranquilas, pero ningún mar en calma hizo marinero. Eso lo sabe Pavón y también la plantilla albiazul, que en los últimos tiempos han conseguido mantener erguida la nave, por mucho que el viento haya azotado, especialmente en los encuentros ante Atlético Sanluqueño o Jumilla. El sol hizo acto de presencia desde la derrota en el Municipal de La Hoya. Lo hizo a última hora y acompañado del arco iris que dibujó el tiro milagroso de Miguelito ante la Balona y continuó asomando de forma intermitente en la Nueva Condomina y la pretensión es que no vuelvan a aparecer las nubes hasta que se llegue a buen puerto.

Para ello el Recre necesita improvisar a su personal al mando en el timón. Las ausencias por sanción de De Vicente y Ale Zambrano y la baja por lesión de Pape, que se había convertido en parte importante de la tripulación en los últimos tiempos, contrarresta con la vuelta del capitán Jesús Vázquez, que ha superado sus molestias -o ha hecho el esfuerzo necesario para que no le impidan viajar a Linares-. La fisonomía del Linares, dominador del juego directo y la segunda jugada, invita a Pavón a reforzar la medular con Bonaque, que adelantará su posición habitual para dar consistencia al cuadro recreativista. La llamada a última hora del grumete Misffut para acudir al rescate ante cualquier inclemencia ya da un aviso de que el Recre no tendrá fácil puntuar por tercera jornada consecutiva, segunda lejos del Nuevo Colombino.

Por si los problemas propios no fueran suficientes, al abordaje aparece un Linares que sigue empeñado en luchar hasta el final por la promoción de ascenso, aunque si se descuida puede que termine protagonizando un hundimiento a día de hoy inesperado. Los jiennenses están a ocho puntos de la promoción y nueve del descenso, pero el acelerón de los equipos de la zona baja en los últimos tiempos no invita precisamente a la relajación.

Para el bien del Recre el duelo entre los artilleros del Grupo IV de Segunda División B en la segunda vuelta no se dará, pues Casi vio su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones ante la Balona en la pasada jornada y no podrá medirse en el cara a cara a Antonio Domínguez. Ello podría facilitar al Decano una de sus cuentas pendientes en esta segunda vuelta, mantener una consistencia defensiva que le ayude a rentabilizar mejor su mayor acierto de cara a puerta en los últimos tiempos. De todas formas, el encuentro tendrá su dosis de morbo porque el encargado de comandar la vanguardia de los locales en Linarejos será Chus Hevia. El asturiano fue en su día jugador del filial albiazul y tuvo sus escarceos con el primer equipo, pero tuvo que emigrar tras no cuajar en Huelva y ahora campea por el Grupo IV como uno de los atacantes fetiches de la categoría.

No puede quejarse el Recre esta semana de potencial ofensivo, aunque Núñez no pueda aportar su reprise al fútbol albiazul por la convergencia entre su quinta amarilla y unos problemas físicos que le impedían estar en plenitud de condiciones. Pavón recupera a Iván Aguilar, que estará escoltado por el tridente que conforman Antonio Domínguez, Fran Machado y Miguelito. Mucha calidad para que el Decano pase por Linarejos sin hacer daño. Toca levar anclas y seguir navegando y aunque haga viento o sol o llueva, no cambiar el rumbo hacia tierra firme.