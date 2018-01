"Es nuestra séptima portería a cero"

Con la satisfacción que acompaña a todo triunfo se personó en la sala de prensa del Nuevo Colombino el técnico Ángel López. El preparador recreativista comenzó por el final, aceptando la incidencia de la entrada de Gorka Santamaría en el tramo final del encuentro: "Ha sido fundamental. Estábamos sufriendo, aunque ellos no habían tenido ocasiones de gol claras. Las ocasiones claras han sido nuestras. No hemos estado al nivel de otros días, no lográbamos ganar la segunda jugada y con la entrada de Gorka hemos querido ganar algunas. He preferido meter un delantero que un mediocentro por eso y para que el equipo respirara". Ampliando el análisis a la totalidad, López señaló que "hay que ver el partido de nuevo, pero estamos acostumbrados a un Recre que es infinitamente superior al rival. Hoy -por ayer-, quizás, sin tantas llegadas, sin empujar tanto como otros días, hemos sido más efectivos. Analizaremos el juego, pero es muy importante ganar. Seguro que hay muchas cosas que mejorar y seguro que hay días que hemos jugado mejor y hemos obtenido menos. Yo también estaba enfadado porque no era la idea, la virtud es saber corregir. Es tan importante reconocer el error como saber corregirlo. Esto es saber competir, esto es la Segunda B. No recuerdo ninguna ocasión clara del Badajoz, aunque la sensación de peligro estaba ahí, pero creo que el Recre es justo merecedor de ganar el partido".

Quiso destacar el técnico recreativista que su equipo ha sido capaz de dejar "siete porterías a cero en los últimos diez partidos" y que "le hemos dado continuidad al once de Murcia porque los chicos se lo merecían. Nacho venía sin ritmo, Núñez no ha entrenado con el equipo en toda la semana...". El míster del Decano habló del doble pivote que inició el envite en el día de ayer: "El nivel de Jonathan Vila se ha elevado mucho en los últimos dos meses y no se me ha olvidado el rendimiento de Djak Traoré. Están demostrando que son compatibles, que le dan mucho empaque al equipo. En casa insistimos mucho con los laterales profundos y los mediocentros tienen que hacer muchas coberturas y Djak había hecho un esfuerzo tremendo y ha hecho un partido muy completo y las molestias son del esfuerzo".

Del mercado invernal también habló el técnico, que quiso recalcar que "el club está haciendo las cosas muy bien, a pesar de las dificultades. Se está esforzando mucho. Ayer recibimos la incorporación de Toni, de quien tenemos una consideración alta. Buscaremos algún jugador más. Queremos que el Recre esté vivo, que respire, que esté sano... Lo único que miramos es al Betis. Nuestra mirada es cortoplacista. Los jugadores que vengan serán para la parcela ofensiva". Por último, comentó que "estoy muy contento con Víctor, hizo un buen partido la semana pasada, ha debutado esta semana en casa... Es un jugador más de la primera plantilla".