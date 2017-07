"Estoy seguro de que este año no habrá problemas extradeportivos"

Manolo Zambrano ha dejado atrás un año duro y afronta con mucha ilusión la nueva etapa en la que ha entrado el Recreativo de Huelva. Cree que lo peor ha pasado y mira el futuro con optimismo, convencido de que el Decano contará esta temporada con un equipo competitivo con el que luchar por la zona alta de la tabla. No se pronuncia sobre su continuidad como presidente, pero deja la puerta abierta para seguir.

Zambrano y su directiva llegaron a la presidencia el pasado 6 de octubre y "nos encontramos un Recreativo con un desorden de toda clase, que tenía falta de credibilidad tanto en los estamentos deportivos como en los institucionales. Con el trabajo de todos hemos recuperado la credibilidad, y el club ahora tiene las puertas abiertas tanto en lo público como en lo futbolístico".

Los nuevos rectores predican con el ejemplo, han puesto un millón de euros y cumplen con los compromisos"Tengo muy buenas sensaciones desde el primer momento, los actuales gestores son gente de fútbol"De los jugadores que han acabado contrato, casi todos están esperando la llamada del club"Juanma López no está en Huelva pero estamos en contacto diario con él y está al corriente de todo"

En estos diez meses ha pasado por momentos buenos y otros malos. "Lo más positivo es ver el trabajo de todas las personas que trabajan por el club para conseguir el objetivo deportivo, que era lograr la permanencia en la categoría; también me quedo con la reacción de la afición, que nos llevó en volandas en los últimos partidos, y por último, también es muy positivo volver a ser un equipo atractivo para los futbolistas y los patrocinadores. También hubo circunstancias negativas, sobre todo la incertidumbre que se vive cuando los resultados no acompañan, aunque el trabajo que se estaba haciendo en el terreno de juego era bueno. Además, en el mercado de invierno teníamos la esperanza de que llegaran algunos refuerzos que pudieran ayudarnos, pero los fichajes no se pudieron concretar. Al final, todo lo malo queda recompensado con el compromiso de todos los que forman el club para lograr el objetivo de la salvación".

Cuando se le pregunta qué ve cuando mira al futuro del Recreativo, Zambrano responde que "soy optimista, porque los nuevos rectores lo primero que han hecho es predicar con el ejemplo, han puesto un millón de euros y están cumpliendo puntualmente con todos los compromisos. Ahora lo que nos queda es el apartado deportivo, y estoy superconvencido de que el equipo será competitivo y pronto tendremos a la plantilla casi formada, al menos en un 90%".

¿Le han ofrecido la continuidad como presidente del Decano? "Siempre he dicho que si a cualquier onubense y recreativista le piden que eche una mano para ayudar al club todo el mundo estaría predispuesto. En este cargo hay momentos en los que se sufre mucho y también te alegras mucho, pasas por alegrías y penurias, pero al fin al cabo eso es vivir, tener sensaciones, y si encima las cosas salen bien estás más que satisfecho", contesta Manolo Zambrano, con lo que deja una puerta abierta a su continuidad. "Hemos charlado (con los nuevos dueños) y estamos de acuerdo en muchas cosas, somos hombres de fútbol, pero no nos hemos reunido para abordar este tema. Quizás a alguno le parezca que esto está parado, pero estamos trabajando, sin prisa pero sin pausa, se están haciendo muchas cosas que aún no han salido a la luz, pero en no mucho tiempo la gente va a ver el fruto de este trabajo. Aquí no se puede parar".

Con vistas a la nueva campaña, el ex jugador y ex entrenador onubense tiene "muy buenas sensaciones, y las tengo desde el primer momento puesto que los actuales gestores son gente de fútbol y eso es un terreno que se ha ganado rápidamente, conocen bien este mundo. Es cierto que todavía queda para tener la plantilla formada, pero hay cosas muy avanzadas y en breve irán saliendo a la luz. Estoy seguro que este año no habrá problemas extradeportivos, si eso pasara estaríamos hablando de la muerte del Recreativo, no podemos tener otro año como el pasado... lo que se consiguió fue un milagro, el club se salvó y eso sólo pasa en Huelva. Toda la ciudad está volcada con el club, que si puede presumir de algo es de sus trabajadores y de su afición".

Actualmente sólo hay ocho jugadores con contrato en vigor (Rubén Gálvez, Iván Robles, Mario Marín, Antonio Domínguez, Ernesto Cornejo, Manu Torres, Iván Aguilar y Rubén Mesa) y tendrán que llegar muchas caras nuevas. "Eso no será un obstáculo para tener un buen equipo, estoy convencido de que el que vamos a tener será competitivo. Hay que saber de dónde venimos; en las dos últimas temporadas nos hemos jugado la permanencia casi en el último partido. Hay que recordar que en la mejor temporada del Recreativo en toda su historia, la de Marcelino, llegaron varios jugadores (Sinama Pongolle, Pablo Amo, Juanma y Beto) en el último momento, justo antes de cerrarse el plazo en el mercado de fichajes, y esos jugadores le dieron un salto de calidad al equipo".

"Hay que tener en cuenta que muchos equipos cuentan ahora con una plantilla sobredimensionada y luego tienen que ir descartando jugadores y colocándolos para que se vayan formando, y qué mejor sitio que el Recreativo. También hay jugadores que tienen un caché muy alto, pero cuando pasa el tiempo lo bajan ante el riesgo de quedarse sin equipo. Por eso es importante saber moverse en ese ámbito y tener paciencia", añade.

Un factor clave es la llegada del nuevo entrenador, que marcará gran parte de las directrices: "Buscamos uno con el perfil de los que siempre han dado resultado en este club, no muy conocido pero con hambre, joven... El encargado del proyecto es Juanma López junto con una comisión deportiva. Con él (Juanma) estamos en contacto diariamente para todo; físicamente él no está aquí en Huelva, pero está al corriente de todo".

La pretemporada arrancará probablemente el lunes de la próxima semana, y aunque quedan temas pendientes, no hay prisas ni urgencias en el club: "Normalmente hay 6-7 semanas de trabajo antes de empezar la liga; nosotros nos iremos a cinco, pero no pasa absolutamente nada, hay otros equipos en la misma situación. Esta semana se irán cerrando cosas, muchos fichajes están a falta de los últimos flecos y antes de empezar a trabajar una gran parte de la plantilla estará cerrada. También hay varios amistosos apalabrados y únicamente hace falta el visto bueno del entrenador para cerrarlos".

El Decano cuenta con ocho jugadores con contrato, pero no es seguro que todos ellos vayan a seguir: "De los que acabaron contrato casi todos están esperando una oferta del club para continuar aquí, con lo que algo bueno tendremos que tener. Algunos seguirán y otros no. ¿Rubén Mesa? El año pasado era apetecido por otros clubes, veremos lo que pasa. Lo que sí puedo transmitir a los aficionados es la ilusión que estamos teniendo todos los que formamos el club, todos trabajamos, junto con los nuevos inversores, para llegar al Recreativo al lugar que se merece; lo único que pido es un poco de paciencia, tiempo al tiempo porque la perseverancia es nuestro lema".

Por último, Manolo Zambrano elogió iniciativas como el Campus del Recre: "Juanma López ha hecho mucho hincapié en volver a ganar la credibilidad que siempre ha tenido el Decano como club serio y señor, con orden; y el Campus cumple con ese objetivo, es completamente gratis para más de 100 chavales, y aparte de las actividades propias cuenta con visitas al Museo, al Nuevo Colombino para que vean las entrañas del estadio... es una forma de inculcar el recreativismo a los jóvenes".