Las claves de la segunda etapa

Con la foto del Rey a su espalda y escoltado por el presidente del Recreativo, Manolo Zambrano, y el portavoz del consejo de administración, Jesús Pulido; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, compareció ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva con la intención de "seguir explicando dónde estamos y hacia dónde vamos". Cruz trató de arrojar algo de luz acerca de la difícil situación que está viviendo el Recreativo para huir de "especulaciones" y para que no haya conciencia de "los pasos que se van dando".

El regidor socialista quiso hacer un repaso de la historia reciente albiazul valorando que "hace casi tres meses se inició una andadura real que constituía la primera fase del proceso que debe llevar a la salvación del Recre. Una primera fase que debía servir para constatar la durísima realidad que estamos viviendo, para recuperar la capacidad de acción y la unidad entre la dirección del Recre y el recreativismo".

El alcalde considera que esta primera fase tiene como fecha de finalización el próximo 10 de enero, cuando se celebre la Junta General de Accionistas donde se espera que se reabra la hoja de registro. La primera fase, ha proseguido, "ha servido para atender situaciones perentorias que estaban completamente abandonadas; poner en marcha las auditorías necesarias, tanto la normal como la forense; y, en definitiva, ponernos en suerte de iniciar la segunda fase, en la que se va a entrar en las medidas concretas para salir del bloqueo en el que está el Recreativo".

Cruz adelantó que tras la rueda de prensa ofertada tendría lugar un consejo de administración de Huelva Deporte en el que se terminaría aprobando que la empresa municipal entrase a formar parte del consejo de administración. Huelva Deporte entrará en el consejo como entidad, pero que tendrá como responsable a Carlos Hita. Además, el gobernador socialista también adelantó que se propondrá la entrada del Ayuntamiento en el consejo de administración, al tiempo que desveló la salida de seis consejeros del actual consejo de administración (Jesús Pelayo, Ignacio Cañizares, Manuel Daniel García, Álvaro Cabeza, Manuela Romero y José Ángel García Santana), así como la continuidad de Manolo Zambrano, Jesús Pulido, Roberto Sánchez y José Antonio García Zambrano. La incursión del Ayuntamiento y Huelva Deporte en el consejo de administración supone, según comentó Cruz, "un apoyo, un impulso y una fortaleza evidente, pero también la capacidad de trabajar directamente en el Recreativo, que hasta ahora todo se realizaba de manera diferida. Ahora se asume una responsabilidad y se aporta un plus de confianza y respaldo a todos los niveles".

Tras explicar la nueva configuración del consejo de administración con las seis salidas, cuatro continuidades y dos entradas, Gabriel Cruz comenzó a analizar los siguientes pasos que tendrá que dar el órgano gestor del Decano: "Se está terminando de cerrar una reunión con Hacienda en Madrid, en la que estará el consejo de administración con este alcalde". Prosiguió Cruz queriendo desvelar que "hay que ser cuidadosos, con Hacienda no hay ningún problema, estamos ultimando la fecha y después de Reyes previsiblemente será la reunión. No percibo ningún bloqueo ni negativa, todo lo contrario". Así, el alcalde comentó que "se sigue el camino y la hoja de ruta trazada, en el que hacemos sumar esfuerzo, trabajo, inteligencia y compromiso, por lo que, una vez más, pido que no perdamos la ilusión para sacar adelante al Recre".

También explicó Gabriel Cruz que "se está redactando el borrador para el pliego de la venta de las acciones. El objetivo es sacar a la venta las acciones del Ayuntamiento y de Huelva Deporte del Recreativo. El problema es que a las acciones hay que ponerle un precio y tiene que haber unas cuentas de la sociedad que sirvan para la tasación y así poder montar el expediente de compraventa de las acciones". "La venta de las acciones nunca se ha dejado de lado porque además iniciamos el proceso de expropiación diciendo que el Recreativo, aparte de Bien de Interés Cultural, es una seña de identidad y que siempre que haya alguien interesado en su compra ese es el camino", señaló el regidor.

Sobre la inyección de capital a la sociedad Cruz quiso recordar que "se aprobó el patrocinio por medio millón de euros anuales al Recreativo o está el dinero de los abonos, pero el problema está en que tenemos un embargo". Por último, el máximo dirigente del Ayuntamiento habló de la huelga de los trabajadores de la entidad para "reiterar el máximo respeto a unos trabajadores que sólo hacen reivindicar lo que le corresponde. Es una situación que no es querida por nadie. El consejo se ha visto con los empleados y se está intentando llegar a un entendimiento".