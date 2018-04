"No estamos salvados, vamos a Huelva a por los tres puntos"

La referencia del San Fernando es un íntimo conocido del recreativismo. Un viejo rockero con gasolina para rato que con sus 11 goles tiene al rival del domingo con la permanencia virtual en el bolsillo. Pedro Ríos llega al Nuevo Colombino para disputar su primer partido oficial como enemigo más de tres años después de su salida de Huelva. Lo hace para afrontar "un partido de dos caras diferentes porque nosotros vamos con mucha más tranquilidad que el Recre, que está mucho más necesitado".

El choque será "una final para los dos porque tenemos la oportunidad de sentenciar nuestra salvación mientras que el Recre no puede fallar tampoco". Se trata de un duelo con enorme carga psicológica de los que los isleños "estamos acostumbrados a jugar porque es lo que hemos tenido desde que comenzó la liga. Llevamos toda la temporada abajo así que no supone una presión extra para nosotros".

Con 45 puntos en su casillero, en el San Fernando "todavía no podemos hablar de permanencia matemática en la categoría, pero sabemos que si sacamos los tres del domingo la tendremos". Las cuentas del isleño son claras: "Me dicen los compañeros que con 45-46 suele valer, pero hasta que no pasemos de los 47 no estaré tranquilo".

Pedro Ríos avisa a sus ex compañeros del Recre de lo que les espera. "Aunque nos valiese el empate saldríamos a ganar como hemos hecho en todos los partidos de la temporada. Nosotros vamos a Huelva a por los tres puntos", defiende.

La situación albiazul "me sorprende en lo deportivo porque tiene una plantilla para estar arriba", aunque a nivel institucional "me duele porque es muy injusto ver a un club como el Decano así aunque no es una sorpresa porque pude vivir en primera persona el comienzo de todos los problemas". En su temporada en Huelva "me tocó el inicio de todo el desastre que llevó al equipo a donde está. Nos cogió a todos de imprevisto porque había preguntado antes de ir Huelva y las referencias siempre fueron buenas, pero luego comenzó la temporada y todo fueron problemas hasta llegar a donde está ahora el Recre".

Precisamente por su experiencia como recreativista confía en que "el Recre salga de ahí" porque "tiene una afición increíble que lo va a sacar de donde está. Esa masa social es algo que no tiene nadie en esta categoría, un apoyo que en los momentos difíciles te da el empujón necesario". Su pronóstico pasa porque "nosotros sumemos pronto los puntos que nos faltan para tener la permanencia y el Recre lo consiga también para que los dos estemos en Segunda B la temporada que viene". Por eso asegura que "pase lo que pase el domingo estoy convencido que el Recre se va a salvar". Para ello recomienda "no lamentarse pensando que es injusto estar ahí, sino asumir que la realidad es la que es, estás metido en la pelea por el descenso y tener claro por lo que se pelea".

A nivel personal vive una segunda juventud a la que "no le pongo fecha porque apenas noto la diferencia de un año para otro, me encuentro bien y quiero disfrutarlo. Siento que me queda gasolina así que serán los años los que irán diciendo hasta llego". Le queda todavía un año más de contrato en el San Fernando, con el que "quiero volver a jugar contra el Recre la próxima temporada".