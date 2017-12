"El rival nos ha superado en la primera parte"

Después de cinco jornadas casi inmaculadas, Ángel López se enfrentó en Las Palmas a su primera derrota como técnico recreativista. El preparador reconoció que "hemos peleado, hemos sido valientes hasta el final y si hacemos el empate vamos a por el tercero, pero no fue así y toca seguir". Con la mente ya puesta en el futuro inmediato señaló que "es muy fácil estar al lado del equipo con cuatro victorias y cinco porterías a cero, pero ahora todavía más. Este entrenador está todavía más con estos jugadores y este equipo. Creo que han demostrado que la trayectoria es buena". Baches "éramos conscientes que iban a venir en cualquier momento".

Fue muy claro a la hora de definir los sucedido sobre el césped: "El rival en la primera parte fue muy superior y toca felicitarlo". Las Palmas Atlético "cambió la dinámica la semana pasada y hoy notaron esa liberación. Esperábamos un filial fuerte por ser un equipo de Primera y la idiosincrasia que hay aquí en Las Palmas donde nacen jugadores con mucha creatividad. Ellos han cambiado una dinámica muy mala. La clasificación no era significativa".

A pesar de la distancia "hemos pelado y luchado hasta el final con mucha garra"

Incidió en el valor de la primera hora del encuentro. "Hemos sido superados tanto por arriba como por abajo. Hay que tomárselo con naturalidad porque algún día íbamos a recibir gol, algún día nos iban a marcar y hay que tomárselo con tranquilidad. Lo que tenemos que hacer es recomponernos de la derrota y preparar ya el próximo partido contra el Jumilla con nuestra gente que es un final muy bonito del año".

A pesar de ello, reconoció el valor de la apuesta albiazul porque "soy consciente que la forma que tiene de jugar el Recre es arriesgada porque tenemos la defensa muy adelantada. Las Palmas estaba mucho mejor adaptado. El equipo ha tirado de garra y orgullo y estuvimos muy cerca de conseguir la remontada". Ángel López huyó de las excusas por la derrota porque "sabíamos que veníamos a un césped artificial donde no estábamos acostumbrado. No tenemos nada que decir más que nos ha sobrepasado el rival. Ellos han creído desde la semana pasada que se pueden salvar. Nos han superado en la intensidad en la segunda jugada. Cogen una distancia de dos goles y ya es muy complicado". A pesar de ello, "hemos peleado y luchado hasta el final".

El técnico valoró el debut de Víctor Barroso en competición oficial. Al canterano "lo he visto muy bien, muy metido en una posición que no era la suya. Estoy muy contento porque se merece debutar. Me hubiese gustado que fuese en otras circunstancias. Ha tenido mucha personalidad".