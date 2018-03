Habrá revolución de nuevo

La mala imagen mostrada en la primera parte del Decano contra el Villanovense unida a la recuperación de algunos efectivos garantiza una nueva revolución en el once contra el Mérida. César Negredo no quiso dar pistas al rival, incluso encerró a sus futbolistas en el Nuevo Colombino para preparar el choque.

El técnico quiere que todos tomen conciencia de la trascendencia del duelo. Para la visita al Romano el preparador hará varios cambios. Hombres como Toni Robaina, Julio o Iván Agudo tienen muy complicado salir de inicio. Son los principales damnificados por el empate contra el Villanovense. Sobre ellos está colocado el foco tras las declaraciones del técnico.

Otros como Antonio Núñez tienen casi garantizada su vuelta al once inicial. La imagen de la segunda vuelta fue clarificadora. Ayer además pidió a los veteranos un paso al frente. También volverá Diego Jiménez al once, mientras que la salida de Toni Robaina del once abre la puerta a la entrada tanto de Ale Zambrano como de Jonathan Vila. El primero garantiza intensidad, mientras que el segundo es uno de esos veteranos de los que se espera mucho más.