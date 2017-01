El reto más duro de Pavón

Con tres meses de retraso llega Pavón al banquillo. Lo hace con un equipo en una situación muy complicada y que "no es la que esperábamos cuando se produjo el relevo". Ahora el Decano se encuentra "peor". Sabe que durante este tiempo su posición posiblemente se haya debilitado por la falta de resultados, aunque comprende igualmente que en la grada no se transmite igual. En Almendralejo comienza su contrarreloj particular.

A nivel personal "no he notado preocupación en nadie porque me haga cargo del equipo", por lo que "me siento con fuerza y este cuerpo técnico conoce la plantilla, al club y la situación y me hago responsable de que esto tire para arriba". El onubense dio ayer su primera rueda de prensa. Su presencia en la Ciudad Deportiva tuvo mucho de simbólico. Lograr que se pueda sentar en el banquillo es una pequeña victoria en la sucesión de frentes y contratiempos a los que se enfrenta la entidad albiazul. No pudo ser ante el Mancha Real y lo será 12 jornadas después. Para su estreno en Almendralejo espera un mejor rendimiento albiazul porque "hemos probado muchas cosas y medio hemos dado con la tecla".

Reconoce que esperaba una temporada diferente después de la expropiación, "como todos los demás", pero "es una realidad nueva a la que nos hemos tenido que adaptar y había muchas cosas que no esperábamos". "Es lo que nos ha tocado vivir por las circunstancias y hay que afrontarlo", añadió.

Su primer mensaje fue realista e ilusionante a partes iguales. No esconde las enormes dificultades a las que se enfrenta, pero a la par señala "el compromiso" de la plantilla y los miembros del cuerpo técnico como el principal argumento para salir airoso. Durante su etapa como técnico interino en la grada los resultados no acompañaron, a pesar de lo cual "el compromiso de la plantilla te hace tener fuerza porque los jugadores quieren sacar esto adelante". Prueba de ello es que "no han bajado los brazos en ningún momento". Pidió a los suyos más solidez defensiva, su gran preocupación, y recuperar la chispa en los metros finales.

Pavón se mostró crítico con la configuración de la plantilla albiazul que se encuentra, a la que definió como "descompensada". Todo ello fruto de las vicisitudes de un verano surrealista. "No se hizo planificación por todo lo que vivimos y se trajeron jugadores a salto de mata y las líneas no están compensadas y si se recuperan los derechos, el objetivo será compensarlas", reconoció el preparador. Señaló especialmente la línea defensiva como la más afectada por la ausencia de un central zurdo y la presencia de Javi Cantero como lateral izquierdo".

Centró gran parte de su mensaje en la plantilla y el futuro. Pasó de puntillas por la kafkiana experiencia que ha vivido desde el verano cuando comenzó la pretemporada para ser segundo de Berges y terminó como primero suplantado por Ceballos antes del estreno del equipo en Marbella. "No quiero hablar de ese tema. Había otro técnico y se decide después que ahora seamos los cuatro de la casa los que llevamos esto hacia adelante". Durante este tiempo confesó haber recibido "llamadas de mucha gente" y presiones por una situación un tanto irregular mientras se rescindía a Alejandro Ceballos durante estos meses.