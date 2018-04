"Estamos responsabilizados"

Pasan las jornadas y el Recreativo sigue haciéndole la goma al descenso. El combinado de Negredo igual se acerca que se aleja del fuego, el problema es que la competición llega a su fin y el riesgo de quemarse sigue siendo elevado. El choque ante el San Fernando parece es el mejor extintor posible y, tanto el técnico como la plantilla, lo saben. "Estamos tranquilos porque desde la tranquilidad tenemos que partir, ansiosos porque queremos que llegue el partido y responsabilizados por lo que está en juego. Es una semana más de trabajo, pero no una más en la competición porque quedan pocas fechas y es un día señalado para sacar el partido y sumar los tres puntos", señaló ayer el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Los problemas para el Decano han ido apareciendo en forma de bajas durante toda la semana, aunque parece que el panorama se ha ido esclareciendo con el paso de los días. Así, Iván Malón y Diego Jiménez, que han tenido problemas físicos podrán participar, mientras que Toni Robaina también ha obtenido el alta. No podrán jugar por sanción ni Casado ni Sergio Rodríguez, mientras Natalio, Mario Marín y Ale Zambrano continuarán una semana más en el dique seco.

El preparador vallecano aseveró que "Iván Malón está bien. Ha estado sin entrenar un par de días por un problema médico. Se ha estado haciendo analíticas que no le dejaban entrenar. Hoy -por ayer- ha entrenado y si mañana-por hoy- entrena y está bien se podrá contar con él". La no presencia de Malón supondría un grave problema, ya que Iván Robles también está lesionado: "Estaríamos como en la semana del Córdoba B, no tendríamos a nadie específico para ese puesto y tendríamos que adaptar a otro jugador o tirar del filial".

Nacho Monsalve será el relevo del sancionado Casado, aunque Negredo comentó que "para mí Nacho es central, pero ha jugado muchos partidos ahí y ha estado a muy buen nivel. Es un chico que es bueno tácticamente y puede cumplir sin problema".

No quiso desvelar sus intenciones el míster recreativista, que podría volver a alinear de inicio a Boris y Gorka, como en el último encuentro disputado en el Nuevo Colombino: "Es una posibilidad porque con dos delanteros nos ha ido bien. Lo estoy valorando porque aquí en casa el rendimiento ha sido bueno. No es lo que más me gusta, pero dentro del contexto y del partido creo que es una opción buena".

Al Recre le restan dos encuentros en casa y otros dos lejos del Nuevo Colombino y el técnico del Decano confiesa que "me siento muy responsabilizado de ser la cabeza visible del grupo. Desde mi posición quiero mentalizarles de lo que nos estamos jugando y limpiarles de cualquier pensamiento negativo. Llevándolos por ese camino hay que conducirles al objetivo". A pesar de su positivismo, Negredo avisa de que el San Fernando no regalará nada en su visita a Huelva: "Sencillo seguro que no va a ser. Es un equipo al que es complicado hacerle gol, que plantea partidos bien replegados, atrás es bastante fiable... Y ahora tienen a Pedro Ríos en una buena racha que, sin estar en su mejor versión, sigue marcando diferencias y está fino de cara a gol. Es cierto que ese plus que le dio ganar el otro día le da tranquilidad, pero no nos lo va a poner fácil y no es el equipo ideal para un partido como éste. Es un equipo sólido y rocoso y a la contra te hace peligro. Tenemos que llevar el partido a nuestro terreno y poner la intensidad necesaria para llevarnos los puntos".

Acerca de la respuesta de la afición comentó que "la gente va a estar con el equipo y va a aportar lo que tiene que aportar". Por último, para el entrenador del Decano la palabra clave en el encuentro es "intensidad". "Es lo que todo el mundo creo que ha visto que le falta al equipo. A partir de ahí faltan otras cosas que son más difíciles de conseguir, pero es desde la intensidad desde donde tenemos que partir para lo demás".