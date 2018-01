"Hay que respetar más al Decano"

Sosegado tras la primera derrota del recién estrenado año compareció en sala de prensa del Nuevo Colombino el entrenador del Decano, Ángel López. El preparador albiazul fue cuestionado por el arbitraje de Escudero Marín, del que no quiso opinar: "Ahí están las imágenes y la reacción del público". Rápidamente desvió la atención el míster recreativista a lo ocurrido en el terreno de juego para señalar que "lo que se ha demostrado hoy -por ayer- es que hemos sido muy superiores al Cartagena cuando el partido ha sido una cosa normal. Hicimos una primera parte extraordinaria, en la que hicimos todo lo posible por ganar y creamos muchas ocasiones. Luego, a pesar de todas las circunstancias adversas, embotellamos al líder en su campo. Fue una primera parte buenísima y después nos quedamos con dos jugadores menos, pero también lo seguimos intentando. Es nadar contra mucha corriente y nunca renunciamos a buscar el empate y lo hicimos todo y la afición se lo supo reconocer a los jugadores. Cuando uno lo da todo lo único que puede tener es paz y tranquilidad porque es el camino correcto para seguir".

Continuó el madrileño con su análisis diciendo que "el fútbol también es esto, es duro y todo lo que depende de nosotros lo hemos hecho, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Hicimos todo para ganar el partido y hemos metido al líder en su campo y hemos sido atrevidos. Esto es un juego y tiene tres jueces y con eso yo no entreno".

Ángel López dejó claro que no había hablado con Santi Luque y no quiso hacer ninguna valoración ni sobre la expulsión del extremo ni acerca del incidente que el malagueño protagonizó con un sector de la grada: "No he hablado todavía con Santi Luque. No me puedo pronunciar aún y si ha cometido algún error no está en sintonía con el resto del grupo, pero no he visto la jugada porque estaba centrado en el partido".

Volviendo a la actuación arbitral, el entrenador del Decano sí que alzó algo más la voz, con tono respetuoso hacia el colectivo arbitral para señalar que "hay que respetar más al Decano del fútbol español y a la gente de Huelva. Es lo que pienso y lo que siento. No tenemos nada que reclamar a nadie pero pienso que mi afición se merece más respeto. Es el club con más socios de Segunda B y no se le puede ningunear a nuestra afición de esta manera. Sufro por ellos".

Aún no estando conforme con la actitud del trío arbitral ni de los últimos arbitrajes en el Nuevo Colombino, López no quiso lamentar ninguna situación externa, solo espera que el equipo obtenga lo que él considera que merece a final del presente ejercicio: "Yo no pido nada, ni lloro, ni reclamo. Esperemos que al final de liga todo se equilibre. Si todo se equilibra sumaremos mucho de aquí al final".