El reloj de AFE corre

Queda una semana para superar la primera línea roja. El Decano tiene por delante siete días para abonar el pago de las cantidades pendientes con su plantilla y así evitar un descenso por impagos. La AFE no entiende de plazos de la venta y no espera. El Recre debe pagar algo más de 600.000 euros antes de final de mes para liquidar su deuda con la plantilla. Le quedan siete días por delante.

El próximo 30 de junio a las 12:00 deberá estar a cero la cuenta recreativista con su personal deportivo. Según el pliego de condiciones para la venta de las acciones de la entidad la deuda asciende a 611.000 euros, aunque la última liquidación del club podría elevar la cantidad de forma ligera, según fuentes recreativistas aunque no será sustancial el cambio.

El pliego fija una deuda de 611.000 que podría ser ligeramente superior con el cálculo finalLa Comisión Mixta AFE-Federación se reunió ayer para establecer las cantidades definitivas

En esta temporada a las cantidades acumuladas por los impagos por la primera plantilla hay que sumar las del filial, que esta campaña también se incluyen. Por lo tanto la cifra final pendiente de pago es superior a lo previsto inicialmente. Además, a la cuantía del presente ejercicio se suman deudas anteriores de futbolistas que estaban reclamadas por otros cauces y que al encontrarse ya en vía ejecutiva son admitidas para su reclamación por la AFE.

En el Ayuntamiento, como propietario de la entidad, plantean dos escenarios. Si el proceso de venta se culmina antes de la fecha como estaba previsto le corresponderá a Moody Investments asumir el pago tal y como recoge el pliego de condiciones para la venta. Si por cualquier circunstancia no se completa el proceso le corresponderá al propietario hacer frente al pago y para ello tendrá que habilitar los mecanismos necesarios. En este sentido, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, señaló a Huelva Información el pasado domingo que si no hay venta "ya existe un propietario que es el propietario que es el Ayuntamiento". Con el recuerdo presente del pasado 30 de junio y la agónica salvación albiazul, defendió que "los calendarios los tenemos (...). Con venta o sin ella no vamos a consentir que Huelva vuelva a vivir un episodio tan lamentable, duro y difícil". Con el Recreativo "existe un compromiso indudable, firme y serio por parte del Ayuntamiento de Huelva de que siempre mantendremos nuestra seña de identidad de Huelva". El Ayuntamiento prepara alternativas para esta circunstancia si fuera preciso.

La Comisión Mixta AFE-Federación Española que rige las denuncias de Segunda B y Tercera se reunió ayer para fijar a una semana vista para el final del plazo las cantidades definitivas pendientes de pago por cada club. De esta forma el Recre espera recibir en la jornada de hoy de forma oficial la comunicación que confirme a cuanto asciende su deuda cuyo incumplimiento condenaría al equipo al descenso a Tercera División con sus letales consecuencias para la entidad.

En las últimas temporadas el 30 de junio fue el último gran partido de cada año ya que la entidad llegó al límite del plazo sin acuerdo ni pago. Todas las partes, no obstante, mandan mensajes de tranquilidad y confían en que en la presente el Recre no se vea de nuevo en esa tesitura. Para ello confían en que el proceso de venta culmine de forma positiva a comienzos de la próxima semana o en caso contrario el consistorio tendrá que asumir su papel como propietario.