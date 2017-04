El relevo del capitán

No hay tiempo para la tranquilidad en el Decano. Aunque el Recre ha logrado encontrar el camino deseado durante la segunda vuelta aún le queda algo de trayecto que recorrer antes de relajarse. Con 41 puntos en su casillero y con ventaja suficiente sobre Extremadura o Jaén como para no pensar en catástrofes, las cuentas albiazules pasan por vencer un partido para no tener que estar pendiente de lo que hagan sus rivales. Poco a poco el Recre había ido superando contratiempos, pero justo cuando menos obstáculos empezaba a encontrar la enfermería ha absorbido a Jesús Vázquez.

El capitán albiazul sufre unas molestias que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana y que le convierten en seria duda para viajar a Lorca. La baja del de Santa Olalla es muy sensible para el Decano, ya que el onubense ha sido titular siempre que ha estado disponible. No obstante, Vázquez ya se perdió dos partidos en esta segunda vuelta por lesión, los que el Decano jugó en casa ante la Balona y en la Nueva Condomina ante el Real Murcia. En ambas Pavón dio la alternativa a Pape, que formó en el doble pivote junto a Rafa de Vicente, pero el senegalés ha desaparecido de las convocatorias desde que se lesionó, precisamente, en el duelo ante el cuadro grana, por lo que es probable que en esta ocasión el relevo elegido por el técnico albiazul sea otro.

El que parece partir con más ventaja es Bonaque. El onubense ya trabajó en el doble pivote en Linares ante la ausencia de Rafa de Vicente y repitió ante el Córdoba B. Sus características permitirían al malagueño tener más libertad en la faceta ofensiva, al tiempo que dotaría de equilibrio al centro del campo recreativista.

También cuenta con posibilidades de dar el salto a la titularidad Ale Zambrano. La lesión que sufrió el canterano le ha impedido hacerse un hueco en el once, pero la baja de Jesús Vázquez parece abrirle una puerta. A su favor tiene que para él la posición es mucho más natural que para Bonaque, aunque es cierto que no ha tenido continuidad y puede acusar la falta de ritmo.

A Pavón le restan poco más de 48 horas para recuperar a Jesús Vázquez o para encontrar su recambio dentro de la plantilla, aunque el Recre ha demostrado que el colectivo siempre está por encima de todos y no debe haber razón para la preocupación.