Los recursos de Pavón

Pavón cumplirá una vuelta el sábado como primer entrenador del Recreativo -aunque en la primera fase de su estancia como técnico de la primera plantilla no pudiera dirigir los encuentros desde el banquillo- y si algo ha demostrado es que la totalidad de la plantilla ha sido y será importante de cara a la permanencia. El primer equipo albiazul cuenta con 21 licencias tras la salida de Dani Molina en el pasado mercado invernal y, restando a Mario Marín que se lesionó en Sanlúcar en la jornada 3 y desde entonces no ha podido volver a competir, todos los futbolistas han tenido minutos con el míster onubense al mando.

Además, Pavón ha demostrado que cuenta con la cantera, no sólo en casos de necesidad, sino también cuando considera que los jugadores del filial pueden ofertar una mejor versión que los del primer equipo. Ocurrió con Iván Robles desde su llegada, también con Adri Díaz y el último ejemplo fue el de Misffut, que jugó minutos en la recta final del choque ante el Linares en la última salida albiazul hasta la fecha.

Así, futbolistas que no tuvieron protagonismo alguno a las órdenes de Ceballos, como Pape, Ernesto o Manu Ramírez han gozado de oportunidades con Pavón, alguno de ellos llegando a ostentar la titularidad en varias jornadas de forma consecutiva. No obstante, y aunque la idea del técnico era mantener a la mayor parte del plantel activado, es cierto que hay jugadores que no están terminando de encontrar su sitio ni de convencerlo para jugar con regularidad, casos de Manuel Torres, Waldo, Rubén Mesa o Altamirano. Este último ha ido saliendo, además, con cierta regularidad de las convocatorias en la última fase de la temporada.

El adiós de Dani Molina y la ausencia de refuerzos dotó de mayor relevancia a jugadores que no habían tenido presencia en el primer tramo de la campaña, pero también obligó a Pavón a dosificar esfuerzos para manejar las situaciones de Ubay Luzardo, que estuvo a punto de salir por un problema personal, y de Iván Aguilar, delantero al que pretendieron varios equipos de la categoría en el mercado invernal y que también tuvo opciones de salir al extranjero. Todo ello ha contribuido a que el Decano haya sido capaz de cambiar una dinámica de resultados muy negativa por otra que lo ha llevado a transitar fuera del descenso.