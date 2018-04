La recompensa del compromiso y el trabajo

Del ídolo de un niño que vio el histórico partido del Numancia desde la barandilla superior de la plaza Houston al bicampeón del mundo que hoy da nombre a un estadio en Huelva, dos décadas del deporte onubense se dieron la mano en la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital. Emilio Martín e Iván Rosado compartieron mesa y debate con los recuerdos de ambos como aficionado uno y futbolista otro y el presente de los dos como deportista de élite el primero y prometedor entrenador el segundo. Lo hicieron junto a los miembros de la redacción de Deportes de este diario y el responsable de la web www.recreativismo.com, Matías Hermoso.

Iván Rosado acaba de lograr un hito en el banquillo del juvenil B albiazul. El equipo ascendió a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato después de ceder sólo siete puntos en 30 jornadas, unos números que "mejoran incluso a los que está consiguiendo el Barcelona en Primera División". El técnico valoró la gesta de su plantilla como "algo muy difícil de repetir porque no somos el mejor juvenil de España, pero sí tenemos unos números que son muy complicados de alcanzar". Aprovechó su presencia en la Tertulia de Huelva Información para "felicitar a todo mi cuerpo técnico y a la plantilla porque ellos son los auténticos artífices de esta temporada". Tuvo palabras de elogio para "Lobato, gran entrenador de porteros, Sergio, segundo entrenador fundamental por su discreción, Pepe Delgado, por su gran labor en la orientación de la preparación física, Cayetano Leandro, un buen analista, y Rodrigo, que siempre está al pie del cañón". De sus jugadores aplaudió "el compromiso de todos ellos porque además teníamos a un 40% de jugadores de primer año, con la dificultad que ello implica". Además, "en la jornada 12 se nos marchó Fernando al juvenil A, de lo que cual nos alegramos, pero que deportivamente nos dejó sin un pulmón en el kilómetro 12 de una maratón y nos supimos reponer como bloque". Y junto a ello, "el gran año de nuestro capitán Jaime Terán que fue todo casta, valentía y compromiso con el Decano". Destacó además las palabras de Zamora al grupo en las que les reconoció que "sus números son difíciles de igualar a nivel nacional". De estos resaltó su técnico "los 15 goles que hemos encajado porque demuestra que hemos tenido un nivel de concentración altísimo durante toda la temporada, sin que nos hayamos relajado en ningún momento".

Como buenos recreativistas, la realidad del primer equipo ocupó una parte importante del encuentro. Emilio Martín considera que "muy mal se tiene que dar la cosa para perder la categoría, pero está muy apretada la clasificación". Iván redundó en que "si ganamos en Granada prácticamente con un empate más lo tendremos hecho". No obstante, insistió en que "no hay que confiarse con el partido del sábado".

De la complicada situación deportiva albiazul reflexionó Emilio Martín. El duatleta recordó que "vine a esta tertulia a principio de temporada y todos hablábamos de estar peleando por subir. Quizá hay demasiada prisa". Defendió que "un club que viene de una época tan complicada como la nuestra debería primero coger algo de aire antes de exigirse tanto". Por su experiencia, Iván Rosado insistió en que "salir de cualquier categoría es muy complicado y de la Segunda B ni hablamos". De hecho, como futbolista "se nos escapó aquel año con el Numancia que todos recordamos y sin embargo a Primera lo hice tres veces". De aquel memorable partido confesó Emilio Martín que "era un niño y como no tenía entrada me fui a la plaza Houston y me subí a la barandilla que había desde la que se veía medio campo para poder verlo". Entonces "Iván era mi ídolo como el de todos los niños de Huelva". Rememorar aquel partido permitió a Iván Rosado confesar que "la única vez que lloré por el fútbol fue al regreso de Soria al ver la respuesta de la afición".