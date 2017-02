"Hay que quitarse el sombrero con Miguelito"

Una victoria más cerca del objetivo de la permanencia, Pavón vivió una rueda de prensa diferente. Celebró el triunfo, pero también tuvo que hacer frente a su primera pitada como técnico recreativista.

El Decano vive fuera del descenso por primera vez en 13 jornadas. La victoria "nos ayuda en la autoestima del vestuario, de la afición y de todo el recreativismo. Del último al 12 hay cinco puntos. Vernos en esta posición con todo lo que hemos sufrido en estas jornadas atrás nos refuerza mentalmente".

"El triunfo debe servir para animarnos y coger confianza para los próximos partidos"

El preparador valoró la responsabilidad de un grupo muy joven, porque "jugar en zona de descenso no es nada fácil con la juventud de esta plantilla, por lo que debemos valorarlo más si cabe".

Además, la victoria llega con plusvalía para los recreativistas ya que "sumamos más de tres puntos porque le ganamos el goalaverage a la Balona y además metemos a otro rival en la pelea por la permanencia".

Sin tiempo apenas para saborear el triunfo, el técnico recordó que "ahora tenemos dos semanas seguidas fuera que afrontamos de otra manera. Hemos competido bien fuera de casa esta temporada, aunque en la última semana es cierto que no estuvimos bien en la primera parte".

El técnico aseguró que "hemos hecho un buen primer tiempo y en el segundo fuimos de más a menos. Por muchos minutos ellos se hicieron dueños del partido. Viendo del resultado que veníamos y los goles encajados en Jumilla era bueno hacernos fuertes en defensa para mantener nuestra portería a cero". Del rival destacó que "tuvo una clara al final, pero prácticamente no generaron peligro y quiero felicitar a los cuatro de atrás por el gran partido que han hecho junto a los mediocentros".

El choque estuvo en el aire hasta el último suspiro. Pavón justificó sus cambios. "Tenía miedo a que nos descompusiéramos en la fase defensiva. No llegábamos en ataque, pero sabía que una genialidad de cualquier futbolista nos podría dar el partido si aguantábamos bien", señaló.

Ese jugador fue Miguelito, el mago albiazul. El onubense "no ha jugado su mejor partido y podría haber sido un cambio sin problemas, pero hemos acertado dejándolo en el campo porque sabemos que es un jugador que en cualquier momento puede sacar una genialidad". Por eso, "al final sin tener la llegada que sí tuvimos en los primeros minutos nos llega la recompensa del gol". El triunfo "nos debe servir para coger confianza y animarnos para los próximos partidos".

El nombre propio del choque fue Miguelito. Del atacante albiazul destacó que "es un jugador con mucha confianza en sí mismo y debemos aprovecharlo. En el primer tiempo estuvo muy impreciso y por momentos el equipo tuvo la pelota de finalización y nos faltó el último pase que tiene que salir de sus botas. En el segundo tiempo lo hemos liberado del trabajo defensivo para que estuviese más fresco y tampoco ha estado bien". Por todo ello "hay que quitarse el sombre ante Miguelito".

Pavón no eludió los pitos que recibió el cambio de Pape. El preparador no quiso explicar los motivos del campo porque "en el fútbol actual se ha puesto de moda y quizá será mejor dejar esa pregunta para el futbolista. Cualquier persona que haya visto el partido se hubiese dado cuenta del motivo del cambio". Posteriormente confesó que lo hizo porque lo vio fatigado. De los silbidos aseguró que "la afición ha pitado al entrenador y eso personalmente no me preocupa porque lo que quiero es que le dé calor a sus jugadores. Hoy se lo ha dado a sus futbolistas cuando el equipo ha sufrido a partir del minuto 30 ó 35 de la segunda parte".