"Lo que queremos es llegar salvados al final"

El de Bonaque fue uno de los primeros fichajes que realizó el Recreativo el pasado verano. El central regresó a casa tras descender con el San Roque de Lepe y con el paso de los partidos se ha convertido en un habitual en las alineaciones albiazules. En el último encuentro en Linarejos adelantó su posición para jugar en el doble pivote junto a Jesús Vázquez, algo que no era desconocido para él, pues "ya había jugado años atrás, pero hacía tiempo que no participaba ahí. Es un trabajo más físico, de más desgaste y más exigente".

El canterano fue uno de los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se desarrolló en el Restaurante Ciquitrake y durante ella lanzó un mensaje de optimismo: "Yo confío en la plantilla y la veo para salvarse, pero lo que todos queremos es llegar a las dos o tres últimas jornadas con tranquilidad, y estoy seguro de que será así". No esconde el zaguero que lo que resta de competición será duro y poco vistoso, pero se justifica analizando que "en Segunda B los partidos son feos, los arbitrajes no son buenos... Lo que hay que hacer es acertar con la oportunidad que se tenga y sufrir".

Bonaque también hizo un repaso por la situación institucional, aunque confiesa que "los jugadores estamos al margen, suponemos que si nos salvamos pronto y las cosas van bien habrá más compradores". "Nos hemos acostumbrado a la situación que hay, estamos todos juntos y sabemos que nosotros somos los que tenemos que sacar la situación adelante. Personalmente, me duele el habernos acostumbrado a no cobrar, como canterano lo que más me preocupa es que parezca que el club no tiene solución", añadió. Volviendo la vista atrás, el onubense desveló que "pensé que iba a estar todo más encarrilado. Cuando entré sabía que el dirigente que estaba se iba a ir, entró un consejo con gente que conozco, pero se están encontrando con problemas. Lo que nos están diciendo lo están cumpliendo. Están haciendo todo lo posible".

Pero con independencia de la situación de la entidad en cada momento, Bonaque no duda en indicar que "el Recre siempre es un club grande y tiene que ser un equipo de estar en zona de arriba. Tiene un estadio donde todo el mundo quiere jugar y la obligación de estar siempre peleando por lo más alto". Sin embargo, analiza que la temporada ha tenido "muchos condicionantes" y señala que "empezamos la liga con un cambio de entrenador horas antes del primer partido, luego se destituye a Ceballos y llega Pavón, que no se puede sentar durante más de diez partidos... Se han acumulado más problemas, como la situación económica, no poder entrenar todos los días en el mismo sitio... Y eso influye".

Bonaque acaba contrato el próximo 30 de junio, aunque indica que "para mí lo más importante ahora mismo es lograr la permanencia y luego ya se hablará, aunque acabo de ser padre y creo que es muy complicado aguantar en una situación similar a la que estamos viviendo". A pesar de haber crecido desde bien pequeño como recreativista, el futbolista albiazul señala que se sigue sorprendiendo con detalles que marcan la diferencia: "Yo no conocía a Núñez, pero para mí es un ejemplo. Estamos hablando de un campeón de Europa. No todo el mundo juega cada domingo al lado de uno". Pero, veteranos al margen, Bonaque también destaca a otros compañeros, como Miguelito o Pape, de quien dice que "ya me gustaba en los entrenamientos, pero ha dado un rendimiento muy alto y para mí es un jugador importante".

También analizó el cambio de rendimiento que ha ofertado el equipo desde que Pavón se puede sentar en el banquillo: "Es importante, antes teníamos que estar pendientes de la grada, de ver quién nos podía dar órdenes y ya hemos tenido un referente y se ha notado". La buena racha que atraviesa el equipo ha servido para que "nos sintamos más cómodos, más liberados" y espera que el buen momento se prolongue ante el Córdoba B: "Es un partido muy importante y tenemos que ganarlo".