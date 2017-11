Al más puro estilo Segunda B

Inteligencia. Un término al que apelan con frecuencia los entrenadores cuando quieren explicar lo que piden de sus hombres sobre el césped. No es ni más ni menos que interpretar lo que le pide un encuentro y aplicarlo en cada momento. Parece sencillo cuando se ve desde la grada o la banda, pero complejo en el desarrollo de un partido y con las revoluciones al máximo. La mejor demostración de esa inteligencia es la capacidad de adaptación que muestran los conjuntos para plantear lo que requiere cada situación. El duelo de San Fernando fue un ejercicio constante de respuesta a una realidad en permanente cambio.

En San Fernando el Decano le dio una vuelta más a su versión pragmática, esa que le ha dado tanto en estas jornadas en liga, pero en algunos momentos echó en falta pausa. El duelo de Bahía Sur fue estéticamente hablando un mal partido. Con poco fútbol, mucho balón en largo, un césped enemigo de la pelota y más batalla que toque. Plantear lo contrario de inicio habría sido darse un tiro en el pie por una cuestión sencilla: poco más se podía hacer en esas circunstancias. Salir con la intención de sacar la pelota desde atrás, circular o triangular ante un rival que quiso la pelea y un campo que lo impedía le habría restado más que ayudado. Se decantó Ángel López por simplificar su Recre. Si tenía que ir a la pelea, lo haría con las mismas ganas que su rival como mínimo. Había que ponerse el mono de trabajo y lo hizo, aunque con el escenario que se encontró pasado un cuarto de hora se echó en falta algo más de balón.

Pronto se encontró con un punto a favor inesperado. Al cuarto de hora el San Fernando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Toni Doblas. Con 74 minutos por delante la tentación de cambiar el plan para querer hacer lo no previsto era grande. No cometió ese error. En el Nuevo Colombino un hombre menos se nota cuando se puede circular la pelota, abrir espacios y romper una y otra vez. En Bahía Sur el San Fernando lo notó poco en la primera mitad. Para destruir podía prescindir de un hombre de ataque, que fue el movimiento de su técnico para dar entrada a David Ramírez.

El meta estuvo a punto de recoger su primer balón del fondo de la portería. Lazo con un gran lanzamiento de falta se encontró la madera. La acción pudo cambiar el desarrollo posterior del partido al despejar el horizonte albiazul. No lo hizo. Mantuvo con vida al San Fernando.

El Recre sintió a partir de ese momento que difícilmente perdería el encuentro, pero la victoria sería igual de complicada o más que contra once toda vez que su oponente ya no estaría dispuesto a ceder ni un espacio. El choque se convirtió en balones al aire sin un control claro por parte de ninguno. Le faltó al Recre pausa y control para hacer correr a su rival. Tocaba madurar el duelo. Al San Fernando tenía en ese momento el balón parado o alguna contra por despiste albiazul. Si el Recre no cometía errores sólo tenía que esperar su momento. Lo tuvo Boris nada más comenzar la segunda mitad, pero se estorbó con Sergio González en una clara oportunidad de gol.

Cuando los isleños comenzaron a ceder metros encontraron un refuerzo inesperado. Nacho Monsalve vio en el 62 su segunda amarilla e igualó las fuerzas. Vuelta a empezar once contra once tras tener 45 minutos de superioridad. El empate comenzaba a sobrevolar Bahía Sur. Al San Fernando no le parecía mal. Nuevo escenario. Había respuesta.

Rafa de Vicente probó de nuevo a David Ramírez desde la frontal con un golpeo seco en el 70. Fue un recordatorio albiazul al San Fernando por si diez contra diez se animaba de nuevo a asomarse. Ángel López movió el banquillo para refrescar el ataque. Dio entrada a Carlos Calvo y David Segura a falta de diez minutos. Enganche y verticalidad para el tramo final en un Recre más entero que su oponente. Fue el único que buscó ya la victoria y la encontró. Un zapatazo de Lazo que vale tres puntos para meter al Decano en la zona alta.