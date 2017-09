Otros dos puntos perdidos (1-1)

El Decano se ha dejado dos puntos ante la Balona en un encuentro que ha controlado, en el que ha tenido más y mejores ocasiones de gol, pero que una vez más no ha sabido gestionar tras adelantarse en el marcador. Sin grandes alardes, pero hizo lo suficiente para sumar los tres puntos ante la Balompédica Linense. Al menos mientras le ha aguantado el plan inicial.

Mucho más igualado que el choque de Lorca de hace una semana, el Recre y la Balona han ofrecido una entretenida primera mitad con claras oportunidades para los albiazules. Con Lazo y Santi Luque como argumentos ofensivos, al Decano le ha vuelto a faltar definición.

En la segunda ha aparecido a la hora Rafa de Vicente para adelantar al Recre con un gran lanzamiento desde fuera del área. Al minuto 60 el malagueño ha sorprendido desde lejos a Montoya para hacer el primero. El Decano no ha sido capaz de resistir los 90 minutos. Pese a tener uno menos por la expulsión de Madrigal, la Balona se ha encontrado con el empate en un córner que la zaga albiazul no ha sabido atajar en el minuto 86. Sin fuerzas ni ideas el equipo de Casquero ya no ha sabido qué hacer más que lamentarse por los dos puntos que han volado del Nuevo Colombino ante una Balona que se ha defendido sin sufrir.