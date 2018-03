En el punto de equilibrio

El técnico del Recreativo, César Negredo, ultima los preparativos para recibir al Villanovense el próximo domingo (12:00) en el Nuevo Colombino. El preparador albiazul se mostró confiado y seguro en la rueda de prensa previa al encuentro, aunque no quiso dar pistas en cuanto a las dudas que se ciernen sobre el once. No lo hizo porque tampoco puede. Con Nacho Monsalve aún en la enfermería y sin entrenar en lo que va de semana, su presencia en el duelo dependerá única y exclusivamente "la última prueba", que el zaguero pasará en el día de hoy, aunque el preparador se mostraba poco optimista: "Diría que no vamos a poder contar con él porque no ha podido entrenar en toda la semana. En función de su estado y sus sensaciones decidiremos. Es complicado por la falta de entrenamientos, pero igual después de toda la semana con antiinflamatorios se encuentra bien". Si Monsalve cubriría la ausencia de Diego Jiménez por sanción, todo apunta a que Boris será el encargado de relevar al otro jugador del Decano castigado por el Comité de Competición, Gorka Santamaría: "No lo tengo claro, pero Boris tiene más opciones porque venía jugando Gorka, es la situación en la que se desenvuelve bien... Pero también tenemos la opción de Natalio. Mañana decidiremos lo correcto para el partido, pero Boris tiene opciones, como el primer día. Estaba participando Gorka, pero siempre he defendido que pueden jugar juntos, que puede jugar uno u otro... Es el máximo goleador del equipo y seguramente contaremos con él".

Reivindicó el vallecano el papel del equipo durante la semana de entrenamientos, señalando que "ha sido buena, el equipo está responsabilizado con lo que nos jugamos. Venimos de un partido en el que no se dio el resultado que queríamos, pero las sensaciones fueron buenas y ahora esperamos sacar los tres puntos y seguir creciendo". Sí que se mostró algo más preocupado el míster albiazul por las concesiones que ha ofertado el combinado recreativista, así como por su irregularidad: "Un poco es lo que nos está pasando durante el año. Si somos capaces de dar nuestra mejor versión, de no cometer errores y de no regalar vamos a tener muchas opciones de ganar. El Villanovense es un equipo bueno, bien trabajado y que viene en una buena dinámica, pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros y hacer un buen partido".

Negredo quiso dar la encuentro la importancia que tiene, en su medida justa, por eso aseguró que el choque es "igual que todos los que quedan. Al final hay que hacer unos puntos determinados y si los hacemos ahora mejor porque vamos a acabar el año con buenas sensaciones, pero si el objetivo se consigue en las tres últimas jornadas también lo firmaba. No es lo mismo empezar a pasar las jornadas y verte en una situación complicada que ahora. Sabemos que estamos abajo, pero no estamos metidos en el lío. Si ganamos el domingo se va a ver la cosa de diferente manera". "Quedan ocho partidos que son todos muy importantes y siempre es mejor trabajar la semana y ver el futuro más cercano con una victoria y con esos puntos de colchón sobre la zona de abajo que no dejarlo todo para última hora. Es un partido importantísimo e iremos desde el principio a por él", añadió.

Por último, el madrileño habló de la afición y de los jugadores. Del seguidor albiazul dijo que "no hay nada que reprocharle, sabemos que a poco que le demos va a estar con nosotros y que sabe que la necesitamos. Es normal que haya desencanto porque pensábamos estar en otra situación, pero ahí se ve una buena afición porque siguen viniendo y apoyando. Son muy importantes para tirar del equipo", al tiempo que dio una nueva muestra de apoyo al grupo indicando que "la plantilla estaba creada para otra cosa, pero los jugadores son los mismos. Si estás capacitado para estar arriba, lo estás para ganar partidos. Da igual en la posición en la que estés. Estamos en esta situación y tenemos que sacarla entre los que estamos y estoy seguro de que la vamos a sacar".