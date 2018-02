"Se ha puesto la primera piedra para el nuevo Recre"

Un nuevo horizonte se abre para el Recre. Con la cercana solución al embargo de Hacienda el futuro cambia para el Decano. Ángel López compartió sus inquietudes e impresiones en una semana clave para el Recre en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense. El técnico confesó el alivio sentido en el vestuario y las esperanzas generadas ante el escenario que se abre para la entidad, aunque lanzó un claro mensaje de calma a corto plazo. El Lorca ocupa todo el horizonte albiazul en un partido imprescindible en "el ánimo de todos".

El entrenador del Decano definió al club como "un gigante dormido con los condicionantes para tenerlo todo, pero que estuvo sin rumbo". Entiende que ya "hemos vivido lo peor y lo que nos quedaba en esta temporada eran los últimos coletazos". Tras el anuncio del pago de la deuda con el fisco por parte del Ayuntamiento "todo cambiará poco a poco".

"Tenemos una afición que siempre responde, te da y ha mantenido en pie a este club"

Ángel López defiende el futuro albiazul. Considera al Recre un club "con capacidad para ser lo que quiera". Compara la situación recreativista con ejemplos claros como el Leganés, "que lo conozco a fondo porque vivo frente a Butarque y con Garitano he tenido muchas conversaciones". Al equipo pepinero "lo he visto mucho peor de lo que está el Recre a nivel deportivo, aunque aquí institucionalmente el club ha sufrido mucho en los años anteriores". Por su experiencia defiende que "sé cómo lo han hecho allí y sé que desde el Recre es mucho más sencillo conseguir todo lo que ha conseguido el Leganés".

Cuando llegó al Recre en verano "tenía una imagen de equipo histórico y grande con dificultades que luchaba por volver a su sitio". Una vez dentro "te das cuenta de que el Decano es mucho mayor de lo que te puedes imaginar". Pero piensa que la entidad albiazul "tiene incluso más posibilidades de las que me imaginaba". Lo que más le ha sorprendido de sus meses en Huelva es que "es una ciudad entera volcada con un club, que lo hace suyo y existe una sensación de pertenencia del Recre a la ciudad y de la ciudad al Recre que no hay en ningún otro lado. Es único y eso es lo que da la vida a este equipo, es algo de lo que todos los onubenses deben sentirse orgullosos". Ángel López recuerda que "el Recre le da mucho a Huelva, es oro para esta ciudad por la dimensión que tiene fuera". Metido de lleno en la pelea por el presente, "no quiero pensar en el futuro pero a quién no le gustaría estar en un Recre vivo y con todo su potencial".

Esta semana "es diferente". El grupo ha vivido "días con muchos altibajos emocionales". El martes "todo lo vimos negro por la imposibilidad de inscribir a los fichajes y las noticias que nos llegaban". Sin embargo, tras adelantar Huelva Información que el Ayuntamiento aprobará la semana que viene el pago para el levantamiento del embargo de Hacienda "el ánimo cambió". Ángel López confesó que el mismo miércoles por la mañana "el presidente vino al entrenamiento y nos habló en el vestuario del tema. Nos dijo que era la mejor noticia de los últimos años, que devolvería la estabilidad al club y que nosotros nos centrásemos en el fútbol porque todos los problemas se iban a solucionar". El paso dado por el Consistorio es "la primera piedra para el nuevo Recre". Al preparador recreativista no le sorprende el paso dado por el Consistorio. Destaca como el principal activo albiazul "una afición que siempre responde, que siempre te da y que ha permitido que el club siga de pie".

Entre la intensa agenda de la semana ocupó un papel especial el cierre del mercado. Con la llegada de Iván Agudo y Toni Segura "el equipo se ha reforzado". Ángel López aseguró en La Tertulia Deportiva de Huelva Información que el Recre hoy tiene "mejor equipo, con más calidad". Esto no quita que el técnico se haya quedado con las ganas de un futbolista como Caye Quintana, que "nos daba algo diferente a las que nos aportan Boris y Gorka". Valora también que "aunque se fueron tres y vinieron dos también contamos ya con Víctor Barroso como un jugador más del equipo, así que estamos contentos con los hombres que tenemos".