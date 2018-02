A las puerta del túnel para un nuevo Decano

A las puertas del túnel, Juan Antonio Zamora, exjugador y responsable de cantera del Recreativo de Huelva, compartió mesa y debate en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en Ciquitrake con Francisco Javier Macías, ciclista de referencia en Huelva. Ambos compartieron sus gustos por el ciclismo, su pasión por el trabajo de cantera y las diferentes visiones sobre la realidad deportiva de Huelva.

La noticia del pago de la deuda de Hacienda por parte del Ayuntamiento "es la mejor que pudimos recibir en años. Cuando la vimos en el periódico la alegría fue enorme. No sólo es una buena noticia para el club o los trabajadores, sino para toda Huelva". Incluso bromeó con que "cuando veamos al club recibir ingresos nos va a parecer hasta raro porque llevamos demasiado tiempo haciendo malabares sin dinero". Cuando se ve una solución tan próxima, Zamora no quiso dejar escapar la oportunidad de "agradecer todo el trabajo que ha realizado tanta gente, durante tanto tiempo de una forma que sólo los que están dentro pueden comprender. Sin las manos en las que ha estado el Recre en estos dos últimos años, sin la entrega de sus trabajadores y los jugadores que han pasado habría sido imposible llegar hasta aquí". Tuvo además un guiño especial "con María del Mar que hace un trabajo increíble y es la que menos se ve fuera".

A pesar de la alegría del momento, Zamora reflexiona sobre la etapa que comienza. El recreativista considera que "debemos demostrar que hemos aprendido la lección, que no podemos volver a cometer los mismos errores y entender que lo viene no va a ser nada sencillo". El club recuperará sus ingresos, pero "no significa que ahora sobre el dinero sino que hay que pagar todo lo que se debe que es muchísimo y sentar las bases para un nuevo proyecto que nos permita volver a donde merecemos estar".

A Francisco Javier Macías le sorprende que el Recre "hubiese dejado de pagar a Hacienda cuando cualquiera sabe que si no puedes pagar un mes lo último que debes dejar es Hacienda. Primero aplaza lo que sea o negocia con cualquier proveedor pero nunca incumplas con Hacienda". El ciclista lamenta que "durante muchos años se pensara que el fútbol era intocable y eso alimentó una burbuja".

En la nueva realidad Zamora pide "no tener prisas, dar pasos firmes y tener muy claro que salir de Segunda B no es nada sencillo porque hay clubes como el Cádiz o el Hércules a los que les costó mucho o que siguen ahí. Estamos al comienzo de un proyecto".

Macías valoró el paso dado por el Ayuntamiento. Para el onubense, "representa al pueblo de Huelva y si la ciudad de Huelva pide salvar al Recre el Ayuntamiento debe hacerlo". Más adelante, "si la gente no está conforme tiene unas elecciones para demostrarlo". Además, "el Recreativo es una sociedad anónima de la que el Ayuntamiento es propietario y si se gestiona bien podrá recuperar esos 7,3 millones de euros". En este sentido, asume que "tenemos una ciudad muy atractiva que podemos vender y aprovechar al Recre y su estructura para hacerlo como hace el Algarve con tantos equipos internacionales".

Técnicos en categorías inferiores en sus diferentes modalidades, tanto Zamora como Francisco Javier Macías expusieron sus inquietudes y preocupaciones en la formación de los más pequeños. Lamentan el exceso de afán de competitividad que se aprecia en los niños. En cuanto al Recre, Macías comprende que "el Recreativo es el equipo de referencia y eso implica que la exigencia aunque esté en categoría inferior es mucha tanto en el primer equipo como en la cantera". Sin embargo, aplicaría normas como "la prohibición de levantar las manos en las celebraciones que tenemos en ciclismo hasta cadetes". Una idea que "estaría muy bien", para Zamora.

La cantera albiazul sobrevivió durante estos años "por la colaboración de los padres, de los empleados y de empresas como Romero que han seguido ayudándonos". A pesar de ello, "los resultados son positivos con todos nuestros equipos compitiendo en sus máximas categorías".