"No puedo hablar ahora", asegura el técnico toledano

Javier Casquero afirmó ayer cuando se le preguntó si sería el próximo entrenador del Recreativo de Huelva que "ahora no puedo comentar nada, veremos qué pasa".

Conoce tanto al Decano como la ciudad: "Claro que conozco Huelva; como jugador me he enfrentado varias veces al Recreativo, y he jugado en el Estadio Nuevo Colombino; en mi último año en el Sporting de Gijón nos eliminó el Recre de la Copa; además, he hecho varios años la pretemporada en Huelva cuando militaba en el Sevilla", comentó.

Tras una extensa carrera futbolística, decide seguir vinculado a este mundo, ahora desde los banquillos: "En mi última época como futbolista pensaba más como entrenador que como jugador; es algo que me apasiona y tengo una ilusión enorme por comenzar esta nueva etapa, me preocupo mucho de la formación y la preparación para mejorar como técnico".

Tiene las ideas claras: "Me gusta que mi equipo juegue bien al fútbol, que transmita, tenga pasión, compita bien y trabaje mucho. No tengo referentes entre los entrenadores, no me gusta parecerme a ninguno porque están a otro nivel, yo estoy comenzando. Intento coger lo mejor de cada uno y adaptarlo a mis ideas".

Casquero cuenta con una filosofía práctica: "Me adaptaré a los futbolistas que tenga e intentaré sacarles el máximo rendimiento, y a partir de ahí enfocar el sistema". Por último, cuando se le pregunta si conoce a Juanma López, el nuevo hombre fuerte del Decano, asegura que "lo conozco... pero no puedo hablar".